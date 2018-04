Keine Startplätze mehr für den 5. Gütersloher Tweed Run

Keine Plätze mehr für den 5. Gütersloher Tweed Run

Stilvoller Radausflug komplett ausverkauft

Gütersloh. Für den 5. Gütersloher Tweed Run gibt es keine Starterplätze mehr. 80 Teilnehmer aus Duisburg, Köln, Niedersachsen oder Ostwestfalen, schwingen sich für diesen Ausflug im britischen Stil auf ihre historischen oder Vintage-Räder. Und sind dabei natürlich entsprechend stilvoll gekleidet. Das Rahmenprogramm startet um 12 Uhr am Gütersloher Stadtmuseum. Zuschauer sind herzlich willkommen. Das Kommen lohnt auf jeden Fall, denn in der einladenden Atmosphäre an der Museumsinsel macht es einfach Spaß, die Tweederinnen und Tweeder zu beobachten, den Tänzern der Gruppe „Lindyfeld“ zuzusehen oder der Band „Special Delivery Swing“ zu lauschen. Weitere Informationen gibt es unter www.gueterslohertweedrun.de.

