Kein Verkauf von Dauerkarten

Paderborn. Aufgrund der weiterhin dynamischen Entwicklung rund um die Corona-Pandemie verzichtet der SCP07 in der Zweitliga-Saison 2020/2021 auf den Verkauf von Dauerkarten. Unabhängig von dieser Entscheidung bleiben die angestammten Plätze der bisherigen Dauerkarten-Inhaber auch für die Spielzeit 2021/2022 reserviert. Im Falle der Teil-Wiederzulassung von Stadionbesuchern wird der SCP07 seinen Dauerkarten-Inhabern jeweils ein Vorkaufsrecht für Einzelkarten der entsprechenden Heimspiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal einräumen.

In welcher Art und Weise der Verkauf umgesetzt werden wird und ob Sitzplatz-Dauerkarten-Kunden ihren angestammten Platz einnehmen können, ist maßgeblich von den behördlichen Entscheidungen abhängig. Da das Hygienekonzept im Rahmen der ersten Phase der Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine Nutzung von Stehplätzen ausschließt, erhalten Inhaber von Stehplatzkarten ein Vorkaufsrecht für die verfügbaren freien Sitzplätze. Der SCP07 wird hierzu noch gesondert informieren, weist jedoch schon heute auf ergänzende Regelungen der Allgemeinen Ticket Geschäftsbedingungen (ATGB) und Stadionordnung hin. In diesem Rahmen sind die aufgestellten Hygiene- und Verhaltensregeln umzusetzen, so dass es Einschränkungen und Abweichungen zum gewohnten Stadionerlebnis für die Stadionbesucher geben wird.

Für den Verkauf der Einzelkarten per Online-Buchung oder über die Ticket-Hotline bietet der SCP07 zwei Versandoptionen an. Neben dem kostenpflichtigen postalischen Versand steht der kostenlose Versand der Tickets per print-at-home zur Verfügung. Zudem können Einzelkarten unter den gängigen Hygieneregeln auch im SCP07-Shop in der Benteler-Arena erworben werden. Ticketgutscheine, die im Zuge der Rückabwicklung von Dauerkarten der Saison 2019/2020 ausgestellt wurden, können für den Kauf von Einzelkarten ausschließlich online genutzt werden.

„Leider beeinflusst die Corona-Pandemie weiterhin unseren Alltag und die Planungen für die kommende Saison. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile haben wir uns schweren Herzen gegen den Verkauf von Dauerkarten entschieden. Wir wollen niemanden in diesen herausfordernden Zeiten finanziell belasten. Zugleich ist es uns aber wichtig, den Dauerkarten-Inhabern ein Vorkaufsrecht für die Heimspiele einzuräumen, die hoffentlich bald mit einem Teil unserer Fans wieder stattfinden können“, erläutert Geschäftsführer Martin Hornberger.

Die angestrebte Lösung bietet sowohl den Fans als auch dem SCP07 ein Höchstmaß an Flexibilität, um auch kurzfristig auf Änderungen der Gesamtsituation reagieren zu können. Wie in den vergangenen Jahren auch, hat der SCP07 im Einklang mit dem Fanbeirat die Preise für die Saison 2020/2021 festgelegt. In diesem Zuge werden die Preiskategorien der vergangenen Spielzeit übernommen. Auf einen Zuschlag für Highlight-Spiele wie in den vergangenen Spielzeiten verzichtet der Verein bewusst.

Die Mitglieder des Fanbeirates begrüßen die Vorgehensweise des SCP07: „Wir können die Argumente des Vereins, auf den Verkauf von Dauerkarten für die Saison 2020/2021 zu verzichten, gut nachvollziehen. Gleichzeitig bedanken wir uns dafür, dass unsere Einschätzung wie in den vergangenen Jahren bei der Preisfindung berücksichtigt worden ist.“