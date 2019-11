„Keep America Great?“ Seminar: 03. – 05. Dezember 2019

Im Seminar in Haus Neuland diskutieren Interessierte über die Präsidentschaft von Donald Trump

Bielefeld. Vor drei Jahren gewann Donald Trump entgegen aller Erwartungen die US – Wahl. Mit seinem Versprechen, Präsident aller Amerikaner zu sein, ist er angetreten. Heute zeigt sich das Land zerrissener denn je. In der Veranstaltung „Keep America Great?“ lädt die Bildungsstätte Haus Neuland Interessierte ein, sich mit der Präsidentschaft von Donald Trump auseinanderzusetzen und diese kritisch zu diskutieren.

Das dreitätige Seminar findet von Dienstag bis Donnerstag , 03. – 05.Dezember 2019 , in Haus Neuland in Bielefeld – Sennestadt statt. Donald Trum p glaubt nicht an den menschen gemachten Klimawandel – als Konsequenz kündigen die USA ihren Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen an. Mit Entscheidungen dieser Tragweite stößt der US – Präsident nicht nur auf internationale Kritik, sondern treibt auch die Spaltung im eigenen Land immer weiter voran. Mit teilweise verstörenden Aussagen heizt Donald Trump beinahe täglich die innenpolitische Diskussion um Einwanderung, das Sozial – und Gesundheitssystem sowie Rassismus ein. In der Außenpolitik hat er den Rückzug aus dem traditionellen Rollenverständnis der USA eingeleitet – für das Ziel “America First“ riskiert er, internationale Beziehungen dauerhaft zu beschädigen.

Im Seminar „Keep America Great?“ beschäftigen sich die Teilnehmenden mit aktuellen Politikfeldern der US – amerikanischen Außen – und Innenpolitik und deren Auswirkungen auf die transatlantische Partnerschaft. Mit Hinblick auf die anstehende Wahl 2020 analysieren wir außerdem die Präsidentschaftswahlkämpfe in den USA und ihre Kandidaten genauer:Kann Donald Trump eine weitere Amtszeit sichern? Welchen Themen dominieren den Wahlkampf? Wie sieht das Bewerberfeld der Demokraten aus? Interessierte können sich ab sofort für das dreitägige Seminar anmelden – online unter www.haus-neuland.de oder telefonisch in der Buchungszentrale vom Haus Neuland: 05205/9126 – 33. Die Teilnahme kostet 60 Euro inklusive Verpflegung. Übernachtungen können gegen einen Aufpreis gebucht werden. Das Seminar wird durch die Bundeszentrale und die Landeszentrale für politische Bildung NRW gefördert.