Kavallerie und Kubb: Zum Schwedenfest nach Wismar

Vom 17. bis 20. August erinnert die Hansestadt an ihre schwedische Vergangenheit

Wismar. Säbelrasseln und Kanonendonner: Schwedische Truppen belagern vom 17. bis 20. August Wismar und erinnern damit an die 155-jährige Zugehörigkeit der Hansestadt zum Königreich Schweden. Längst hat sich das Schwedenfest, in diesem Jahr in der 18. Auflage, zu einem Publikumsmagneten gemausert und lockt jährlich rund 100.000 Besucher in die historische Altstadt. Gefeiert wird vom Marktplatz bis zum Alten Hafen: mit Schlachtdarstellungen, bei dem schwedische Karolinertruppen mit Kavallerie, Infanterie und Artillerie anrücken, einem Kubb-Turnier, einem historischen Umzug oder einem Schwedenlauf, der quer durch die Welterbestadt führt.

Am Fürstenhof – nach der Abtretung Wismars an die schwedische Krone 1648 wurde hier das höchste schwedische Gericht für die schwedischen Besitzungen in Norddeutschland, das so genannte Tribunal, eingerichtet – wird es ein Kinderfest mit Piraten- und Wikingerspielen geben. Das gesamte Programm mit Theater- und Musikangebot sowie ein Faltblatt „Wismars Schwedenzeit – Auf Spurensuche durch die Vergangenheit“ sind unter www.schwedenfest-wismar.de zu finden.

