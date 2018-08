Katzenfreunde picknicken auf Segelflugplatz Oerlinghausen

Jaguar Association Germany erkundet die Region und steigt auf in luftige Höhen

Oerlinghausen. 18 verschiedene Fahrzeuge aus Gütersloh, Bielefeld, Vlotho, Dülmen, Dorsten, Lüdinghausen oder Dortmund trafen sich zum dritten „British Picnic“ in Ostwestfalen. Die Mitglieder der Jaguar Association Germany e.V. – Sektion Westfalen – (JAG) lieben ihre Katzen und haben immer ein Auge auf die blitzenden Karossen. Deshalb nutzten sie gerne das gute Wetter und führten unter Leitung des Verlers Bernd Terletzki ihre automobilen Klassiker in OWL spazieren.

Der Tag startete mit dem Treffen im Restaurant „Piärdestall“ in Hövelhof und einem guten Frühstück. Dann ging es per Roadbook geführt zu einem Zwischenstopp in die Spezialwerkstatt „Sautter Racing“ in Schloß Holte-Stukenbrock. Nach interessanten Einblicken in die Vorbereitung historischer Rennfahrzeuge war der Segelflugplatz das nächste Ziel und doppelter der Höhepunkt im Programm.

Ab 14 Uhr startete auf dem Gelände in Oerlinghausen das Picknick. Gleichzeitig bot sich einigen mutigen Katzenliebhabern die Möglichkeit eines Mitfluges in einem Segelflugzeug. Bei strahlend blauem Himmel boten sich in luftiger Höhe schöne Ausblicke auf die ostwestfälische Landschaft, aber auch auf die Jaguar-Parade vorm Hangar 10. Gegen 18 Uhr endete das Picknick und für die gute Organisation des Tages bedankte sich JAG-Sektionsleiter Ulrich Linnenbrügger bei Organisatoren und Teilnehmern. Nach diesem gelungenen Tag wurden die Katzen wieder zurück ins traute Heim gefahren.

Jaguar fahren heißt Leidenschaft teilen, denn die britischen Klassiker sind echte Augenweiden. Ob E-Type Cabrio, XJ-Limousine oder die legendären Coupe- oder Cabrio-Varianten des XK lassen Passanten immer noch stehen bleiben und ihre Blicke folgen dann jenen geschwungenen Linien, die modernen Automobilen fehlen. Deshalb ist es schön, dass sich die Mitglieder der JAG Sektion Westfalen (www.jaguar-association.de) der Hege und Pflege dieser besonderen Katzen verschrieben haben und ihre Schmuckstücke bei Ausfahrten präsentieren.