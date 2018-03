Katholikentagsprogramm für die Hosentasche

App ermöglicht komfortable Suchmöglichkeiten und schnelle Orientierungshilfen

Münster. Unterwegs Veranstaltungen finden, über aktuelle Meldungen informiert bleiben, ganz einfach zum nächsten Veranstaltungsort kommen, Programmfavoriten verwalten – all das und noch einiges mehr kann die App des Katholikentags. Für iOS- und Android-Geräte steht sie unter katholikentag.de/appzum Download in den offiziellen App Stores bereit.

„Die App ist eine nützliche Helferin durch das Programm des Katholikentags mit seinen mehr als 1.000 Veranstaltungen. Und sie kann so viel wie nie“, so Geschäftsführer Roland Vilsmaier. Ganz neu ist die Funktion des Ampelsystems. Diese zeigt bei ausgesuchten Veranstaltungen 30 Minuten vorher an, ob noch Besucher in den Saal kommen können, ob es schon voller wird oder ob niemand mehr in die Halle kommen kann. Neu ist auch die Möglichkeit, über die App Nachrichten zum Katholikentagsgeschehen zu empfangen. Auf der Startseite werden jeweils die neusten drei Meldungen angezeigt.

Bewährt hat sich aus den vergangenen Jahren auch die komfortable Programmsuche: Damit lassen sich einzelne Veranstaltungen aus den mehr als 1.000 Programmpunkten bequem finden. Mit der App kann man sich auch ein persönliches Katholikentagsprogramm zusammenstellen. Sie zeigt ebenfalls eine Übersicht an Veranstaltungen, die vom Standpunkt aus in einem fußläufigen Radius entweder aktuell stattfinden oder in Kürze beginnen.

Nützlich ist auch die Funktion „Orte in der Umgebung“: Sie zeigt nicht nur umliegende Veranstaltungsorte an, sondern auch Gaststätten, die einen Katholikentagsteller anbieten, Toiletten und barrierefreie Toiletten, Orte der Kinderbetreuung, Bushaltestellen sowie Sanitätsstationen und Servicepunkte. Außerdem sind viele Veranstaltungen mit kleinen Icons versehen, die beispielsweise auf die Barrierefreiheit hinweisen oder dass dort Gebärdendolmetscher eingesetzt werden.

Die Programmapp wurde 2014 in Regensburg zum ersten Mal auf einem Katholikentag verwendet. Beim vergangenen Katholikentag 2016 in Leipzig wurde sie knapp 11.000 Mal heruntergeladen.

Weitere Informationen zur App sowie die Möglichkeit zum Download finden Sie unter katholikentag.de/app

Der 101. Deutsche Katholikentag ist eine Großveranstaltung, bei der Themen aus Kirche und Gesellschaft diskutiert werden. Er findet vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster statt. Erwartet werden mehrere Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 100. Deutsche Katholikentag fand 2016 in Leipzig statt, 2014 trafen sich die katholischen Laien in Regensburg, 2012 in Mannheim.