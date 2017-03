„KATAG wächst gegen den Trend“

Bielefeld. Die KATAG AG hat ihre Umsätze im Geschäftsjahr 2016 um 5,7% auf 1.088 Mio.€ (Vorjahr 1.029 Mio. €) steigern können. Damit konnte sich die KATAG als Plattform für den mittelständischen Fachhandel, wie in den letzten Jahren, besser entwickeln als der deutsche Modehandel. Besonders gut haben sich dabei die Marken Staccato und (The Mercer) N.Y. entwickelt.

Nach einer erfolgreichen SAP-Umstellung in 2016, sollen in 2017 die Investitionen im Bereich IT weiter verstärkt werden. Der Vorstand der KATAG sieht sowohl die Digitalisierung von Prozessen, wie auch die der Marketing- und Absatzprozesse als wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche, künftige Entwicklung an. Die Erreichung wettbewerbsfähiger Kostenstrukturen in den Backoffice- Prozessen ist dabei ein Schwerpunkt. Die Stärkung des Erlebnischarakters des Fachhandels auf der Fläche, durch Verzahnung von Social Media mit stationärem Marketing- und Sortimentsangebot, ist ein weiterer Fokus.

Trotz der weiteren Verschiebung der Umsätze in den Onlinebereich und der absehbar weiteren Verschiebung der Konsumpräferenzen weg von Mode, ist der KATAG-Vorstand überzeugt, den Wachstumspfad der letzten Jahre auch in diesem schwierigen Umfeld aufrecht erhalten zu können.

Vorstandschef Daniel T erberger: „Wir planen in 2017, trotz des schwer berechenbaren, wirtschaftlichen und politischen Umfelds, ein Umsatzplus von 2%.“

KATAG AG:

Die KATAG AG, Europas größter Fashion-Dienstleister mit mehr als 350 Partnerunternehmen im Handel an über 1.600 Standorten. Die KATAG bietet ihren Partnern renditestarke Marken (u.a. STACCATO, BASEFIELD, CLARINA, COMMANDER), Flächenkonzepte und Shops. Neben dem breitgefächerten Mode- und Lifestyle-Sortiment, unterstützt die KATAG ihre angeschlossenen Partnerfirmen mit den unterschiedlichsten Dienstleistungen – über Marketing, POS-Aktionen, Printwerbung, Kundenevents bis hin zu EDV-Lösungen, Rechtsberatung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Im Premium-Designsegment wird das Markenportfolio der KATAG mit den Marken „(THE MERCER) N.Y.“, „JETTE“ und „TONI GARD“ abgerundet.