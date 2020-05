Kassenärztliche Vereinigung schließt Ambulantes Behandlungszentrum in Paderborn

Seit dem 6. April waren im Ambulanten Behandlungszentrum im Ahorn-Sportpark mit COVID-19-Infizierte und Corona-Verdachtsfälle nach Überweisung durch ihren Hausarzt behandelt worden.

„Anfang April konnte niemand voraussagen, wie sich die Infektionszahlen in Deutschland entwickeln würden. Uns war es daher wichtig, für eine potentielle Verschärfung der Situation vorbereitet zu sein und eine Überlastung unseres Gesundheitssystems frühzeitig entgegenzuwirken“, erläutert der Landrat. „Die Arztpraxen verfügen mittlerweile über genügend Schutzausrüstung. Die Hausärzte behandeln Patienten mit einer möglichen COVID-19-Infektion wieder selbst“, erläutert Polenz die veränderten Rahmenbedingungen. Am Anfang der Pandemie war insbesondere Risikopatienten, also Menschen mit Vorerkrankungen oder Älteren, empfohlen worden, ihren Arztbesuch möglichst aufzuschieben. „Wir kehren in den Normalmodus zurück. Die Arztpraxen sind gut aufgestellt und vorbereitet. Schieben Sie keine Untersuchungen auf. Gehen Sie zum Arzt“, bekräftigt Polenz.