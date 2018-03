Karrieremesse am 17. März an der FHM Bielefeld. Studieninteressierte & Studierende können Kontakte zu Unternehmen aus der Region knüpfen

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld öffnet am 17. März 2018 nicht nur für den Tag der offenen Tür, sondern veranstaltet von 10 bis 13 Uhr auch eine Karrieremesse mit Unternehmen aus der Region OWL.

Die Karrieremesse bietet Interessierten eine besondere Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre mit Unternehmen aus der Region OWL in Kontakt zu treten und sich über Karriereperspektiven zu informieren. Neben Angeboten für Praktikumsplätze und Werkstudententätigkeiten stellen die Unternehmen auch Jobmöglichkeiten im Anschluss an ein Studium vor. In diesem Jahr mit dabei sind Amadeus Fire AG, Exeo e.V., Gerry Weber International AG, Infinity GmbH & Co. KG, Mehrwerk GmbH, Samedi GmbH, Reklamekontor GmbH, Univativ GmbH & Co. KG, Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Westfalen-Blatt Vereinigte Zeitungsverlage GmbH.

Infos:

Datum: Samstag, 17. März 2018, 10 bis 13 Uhr

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Ravensberger Straße 10G, 33602 Bielefeld

Web: www.fh-mittelstand.de/bielefeld