Karneval veneziana und Kinderfasching

Kurorchester feiert Maskenball und Fest für Kinder

Bad Oeynhausen. Seit dem späten Mittelalter feiert man in Venedig den Karneval auf besonders prunkvolle Art und Weise. Diesen weltweit berühmten Brauch bringt das Staatsbad Orchester an Rosenmontag, 4. März, von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in die Wandelhalle. Am 5. März lädt das Orchester zur gleichen Uhrzeit in der Wandelhalle zum Kinderfasching ein.

Von Polka bis Walzer spielt das Staatsbad Orchester an Rosenmontag ein fröhliches und vor allem tanzbares Programm. Gäste mit typischer Maske und Kostümierung im Barock- oder Rokoko-Stil sind gerne gesehen. Eine Verkleidung ist jedoch keine Pflicht.

Singen und Tanzen ist am Folgetag angesagt, wenn das Staatsbad Orchester Kinderfasching feiert. Gemeinsam mit dem Kinderchor der Musikschule Bad Oeynhausen unter der Leitung von Carolin Wiens gestaltet es einen bunten Nachmittag für Groß und Klein.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.