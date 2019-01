Karikaturenausstellung in der Landesbibliothek verlängert bis 21.2.

Detmold. Eine „Liebeserklärung an Lippe“ sehen Karikaturist Peter Menne und Autor Axel Scheffler in ihren Bildern und Geschichten aus dem Land des Hermanns. Ihr „Lippisches Panoptikum“ ist seit Ende November in der Landesbibliothek zu sehen und wird nun aufgrund des großen Interesses länger gezeigt: bis zum 21. Februar.

Ausgesucht haben Menne und Scheffler Schilderungen aus allen Zeitepochen, mit bekannten wie unbekannten Akteuren. Es sind Anekdoten, die kuriose, ungewöhnliche, aber auch charakteristische Ereignisse wiedergeben. In ihrer Gesamtheit gewähren sie so einen kleinen Einblick in das Lipperland, beschreiben Menschen, Bräuche, Geschichte und Kultur des Landes. Autor Axel Scheffler würzt seine Darstellung mit feiner Satire, die Illustrator Peter Menne in seinen großformatigen Bildern humorvoll aufnimmt. Das Projekt ist zugleich als Buch erschienen (tpk-Verlag: Peter Menne & Andreas Scheffler – Lippisches Panoptikum).

Bild: © Lippische Landesbibliothek