Karibische Lebensfreude in Büren

Büren. Ausgelassen wird es am Freitag, 11. August, im Bürener Rathausinnenhof, wenn zur Karibischen Nacht die Band Riddim Posse einheizt. Die sechs Musiker stammen aus Barbados, Trinidad & Tobago, Ghana, Mosambik und Deutschland und schlagen damit eine musikalische und menschliche Brücke zwischen den Kulturen. So steht allein schon die Herkunft der sechs Vollblutmusiker für die Authentizität eines Rhythmus- und Lebensgefühls, wie es im weltberühmten Trinidad Carnival und den Partysounds von Calypso & Soca seinen schönsten und farbenfreudigsten Ausdruck findet. Lateinamerikanische Klänge treffen auf Reggae und Calypso.

Ihre erste Single DOCTOR SOCA bescherte der Band einen internationalen Achtungserfolg. Es folgten weitere Singles und 2 Alben, begleitet von über 800 Auftritten in Deutschland und dem angrenzenden Ausland bis in die Türkei. So standen die Musiker schon gemeinsam auf der Bühne mit The Wailers, Manu Dibango, Kool & The Gang, Xavier Naidoo, Jahcoustix u.v.a.

Ist das karibische Feuerwerk erst einmal entfacht, sind gute Laune und Ausgelassenheit garantiert. Startschuss für das karibische Erlebnis ist um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.