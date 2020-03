Kapic bei der „Bundesliga Home Challenge“

Paderborn. In der aktuell fußballfreien Zeit veranstaltet die Deutsche Fußball Liga (DFL) an den kommenden beiden Wochenenden die „Bundesliga Home Challenge“. An diesem Online-Wettbewerb nehmen 26 Clubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga teil. Gespielt wird in der Fußballsimulation FIFA 20 von EA SPORTS. Die Teams bestehen aus je zwei Mitgliedern, wobei in jedem Club mindestens ein Fußball-Profi seine Fähigkeiten an der Konsole unter Beweis stellen wird. Für den SCP07 sind Mittelfeldspieler Rifet Kapic und der erste Paderborner eSport Stadtmeister, Lucas Fiedler, an der Konsole.

Gespielt wird auf der PlayStation 4 und im Online-Modus, sodass die Teilnehmer in der Regel von zu Hause aus ihre Begegnungen bestreiten. Der so genannte „85er-Modus“ garantiert, dass alle Teams über dieselbe Spielstärke von 85 verfügen und alle Teams gleiche Siegchancen haben. Eine Partie dauert rund 25 Minuten, je Begegnung werden zwei Partien als Einzel ausgetragen. Die „Bundesliga Home Challenge“ geht in keine offizielle sportliche Wertung ein.

Geschäftsführer Martin Hornberger freut sich über das erstmalige überregionale Engagement des SCP07 im Bereich eSports: „Aktuell steht natürlich die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle, was auch für uns absolute Priorität hat. Um den Fußball in der Öffentlichkeit präsent zu halten, ist Kreativität bei den digitalen Inhalten gefragt. Gemeinsam mit den anderen Bundesligisten wollen wir die Fans bestmöglich unterhalten und hier noch stärker attraktive Angebote bereitstellen“.

Wer live dabei sein möchte: Das SCP07-Team spielt am Samstag um 16.20 Uhr gegen Hertha BSC. Die Streams können dann auf SCP07-TV verfolgt werden.