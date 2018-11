Kanadierin auf der Suche nach ihren Wiedenbrücker Vorfahren

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Im Oktober hat die 25-jährige Elise Boulanger ihre kanadische Heimatstadt Nanaimo verlassen, um nach Europa zu reisen. Sie wollte mehr über ihre Vorfahren, die Schauweckers, herausfinden, die vor 200 Jahren in Wiedenbrück gelebt haben. Die städtische Archivarin Annette Roesler hat ihr dabei geholfen.

Zwei Jahre lang hatte Elise Boulanger bereits recherchiert. Was sie wusste: Die Schauweckers verließen Deutschland während der 1850er Jahre und immigrierten nach Missouri in Amerika. Den ältesten Namen, den sie während ihrer Recherche fand, war der von Mathias Schauwecker, einem Maurer. Sie wusste von ihm und seiner Familie allerdings nur, dass sie 1821 in Wiedenbrück gelebt hatten. Mit diesen Informationen traf sie sich mit Annette Roesler, die das städtische Archiv leitet. Sie gab ihr eine Liste mit Schauwecker-Namen, die früher in der Lange Straße 30 gewohnt hatten. Theodor Schauwecker und Anna Leiwes waren die letzten Bewohner dort, bevor das Haus verkauft wurde.

Die Kanadierin machte sich auf den Weg nach Wiedenbrück. „Aber es war schwer, das Haus wiederzufinden“, erzählt sie. Es wurde damals für einen Rathausneubau – der allerdings nie kam – abgerissen. Schließlich ging sie zur Kaffeerösterei Leiwes und wurde direkt sehr offen und herzlich begrüßt. Dort konnte der Kontakt zu 90-jährigen Maria Leiwes hergestellt werden: „Ich war so glücklich, endlich eine Blutsverwandte zu treffen“, so Elise Boulanger. Noch am selben Abend traf Elise sich mit Maria und deren Tochter Susanne, die die deutsch-englische Übersetzung übernahm. Die drei sind über Mathias Schauwecker miteinander verwandt, Elises Urgroßvater sechsten Grades. Er wurde 1758 in Stuttgart geboren.

Elise Boulangers Suche ist allerdings noch nicht beendet: „Ich würde mich sehr freuen, weitere Verwandte, Dokumente und Fotos zu finden und noch mehr Geschichten zu hören!“ Falls jemand weitere Erinnerungen an die Schauweckers hat, freut sie sich über eine Kontaktaufnahme: E-Mail elise_boulanger@hotmail.com, Tel. +33 7 53 56 23 92. Elise sucht auch nach ihrer Abstammungslinie zu den Familien Lohmann und Welschmeier, die aus Lippstadt stammen.

BU: Die Kanadierin Elise Boulanger reiste nach Rheda-Wiedenbrück, um mehr über ihre Vorfahren herauszufinden. Dabei machte sie auch Station im Stadtarchiv im Rathaus. © Stadt Rheda-Wiedenbrück