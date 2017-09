Auswahl an Denkmälern unterschiedlicher Epochen

Detmold. Im Kalender „Denkmal des Monats 2018“ stellen insgesamt 12 Städte und Gemeinden der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne“ Regionalgruppe OWL glanzvolle und imposante Bauten vor. Die das Stadt- beziehungsweise Ortsbild prägenden Gebäude sind liebevoll restauriert und gepflegt und zeigen jedes für sich ein Stück Heimat.

Auf einer zweiten Seite des Kalenders werden jeweils Gebäude- und Stadthistorie erläutert und viele Tipps zu kulturellen Veranstaltungen, weiteren touristischen Anziehungspunkten und Stadtfesten gegeben. Die Stadt Detmold zeigt 2018 die Häuserzeile der Adolfstraße 1 – 15. Die Ein-Raumhäuser sind aus Mangel an Baugelände Mitte des 17. Jahrhunderts unter Verwendung der Stadtmauer als Rückseite der Gebäude errichtet worden. Bauherren dieser „Gademen“ gehörten meist sozial schwächeren Schichten an.

Der Kalender kann ab sofort in der Tourist Information Detmold und im Museumsshop des Landesmuseums für 8,50 Euro erworben werden.

Foto: Stadt Detmold