Kalender 2020 „Denkmal des Monats“ der AG Historische Stadt- und Ortskerne wieder erhältlich

Zwölf Kalenderblätter mit Bildern Historischer Gebäude aus der Region

Minden. Nunmehr zum 13. Mal geben die Historischen Stadt- und Ortskerne des Bereiches Ostwestfalen-Lippe den Kalender „Denkmal des Monats“ heraus. In bewährter Form liegt der Denkmalkalender OWL mit seinen klassischen Städten und dem Ortskern Nieheim vor. Die Fotos wurden in diesem Jahr erneut von dem Lemgoer Fotograf Michael Reimer aufgenommen, der selbst Eigentümer eines stattlichen Baudenkmals ist. Der Kalender unterstreicht mit ausdrucksstarken Fotos die historisch gewachsene Schönheit jedes einzelnen Denkmals. Neben schmucken Fachwerkhäusern und öffentlichen Gebäuden, sind diesmal auch die Wandelhalle im Kurpark Bad Salzuflen und der Eulenturm in Horn-Bad Meinberg dabei. Auf der zweiten Seite jedes Monats gibt es weitere Abbildungen und ausführliche Erläuterungen sowie einen Überblick zur Geschichte der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten.

Bei aller Vielfalt der hier vorgestellten Baudenkmäler sind auch die Gemeinsamkeiten der über Jahrhunderte gewachsenen historischen Städte ablesbar. In jedem Fall bieten diese Aufnahmen den Bürgerinnen und Bürgern ihrer Städte die Möglichkeit, ihre Heimat zu erkennen, und sich mit ihrer Stadt, ihrem Ort zu identifizieren. Sie machen auch Lust darauf Städte der Region mit ähnlichem und doch ganz eigenem historischen Flair kennenzulernen oder mal wieder zu besuchen. Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, das städtebauliche Erbe in den Altstädten für sich und für künftige Generationen zu erhalten. Der Grundriss und der Baubestand historischer Stadtkerne sollen umfassend geschützt, gepflegt und behutsam erneuert werden. Dank der freiwilligen Selbstverpflichtung und dem sorgfältigen Umgang mit der überkommenen Gebäudesubstanz haben die Städte mit historischen Stadtkernen ihr eigenes unverwechselbares Gesicht bewahrt. Die historischen Städte und Orte bieten nicht nur sehenswerte Baudenkmäler und attraktive Stadträume, sondern auch viele kulturelle Veranstaltungen und Stadtfeste mit einem ganz besonderen Charakter.

Dieser Kalender soll dazu beitragen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für das bauhistorische Erbe in unseren Städten zu stärken und einen Anreiz für Touristen geben, Ausflüge in die historischen Stadtkerne zu unternehmen. Der hochwertige Kalender, in der für Minden limitierten Ausgabe, kann ab sofort und ausschließlich nur bei der Stadtverwaltung Minden im Bereich 5.2, Dieter Bommel, Zimmer 3.48 gegen eine Schutzgebühr (8 Euro) abgeholt werden.