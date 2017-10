Kabarettist Holger Paetz zu Besuch in Oldendorf

Preußisch Oldendorf. Mit seinem aktuellen Programm „Ekstase in Würde“ gastiert der Kabarettist Holger Paetz auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf e.V. (KuK) am Freitag den 13. Oktober um 20 Uhr in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf.

Höhepunkte will jeder. Danach lechzen wir. Aber wie krieg ich Ekstase hin, die im Rahmen bleibt? Und dann: Deutsche Ekstase? Klingt unmöglich, klingt wie Schweizer Hochseefischer. Und doch gibt es sie. Sie ist nur verschüttet.

Wer in Bayern lebt, hat es gut. Die Landespolitik bietet täglich Entrückendes. Aber auch die Kanzlerin trägt Ekstase in sich. Man sieht es ihr nicht immer an. Unvergesslich: Ihre Flüchtlings-Ekstase. Doch auch wir können Ekstase! Wir schaffen das. Holger Paetz zeigt uns den Weg. Hol dir den Höhepunkt! Lerne Besessenheit, Verzückung, Veitstanz und Orgasmus. Der Schamane mit dem griesgrämigen Gesicht führt dich hin.

Holger Paetz. Der Wahlmünchner mit unterfränkischem Migrationshintergrund hat die Kunst des kritischen Missmuts und der satirischen Nörgelei perfektioniert. Und seine großen Schaufelhände flattern wild durch die Gegend.

Holger Paetz: Ekstase in Würde Kabarett

Freitag, 13. Oktober 2017 20.00 Uhr

Pr. Oldendorf, Aula der Sekundarschule

Eintritt: 16 Euro / 14 Euro (ermäßigt)

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für weitere Informationen und Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann (Tel.: 05742/700141) zur Verfügung.

Reservierungen sind auch per E-Mail unter KuK-Preussisch-Oldendorf@mail.de oder direkt auf der Homepage unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich

Foto: © Der Veranstalter