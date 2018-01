Kabarett „Mindener Stichlinge“ für Senioren

Minden. Das Amateurkabarett Mindener Stichlinge bietet auch in diesem Jahr wieder eine Sondervorstellung für Mindener Senioren an. Diese Sonderveranstaltung findet am Samstag, 3. März 2018, ab 15 Uhr, im Vortragssaal der Sparkasse Minden-Lübbecke (Königswall 2 in Minden) statt. Das Programm für diese Spielsaison steht unter dem Motto „Früher war alles aus Holz“. Das Team der Mindener Stichlinge stichelt wie immer mit spitzer Zunge und viel Humor.

Eintrittskarten für die Sonderveranstaltung sind ab Montag, 15. Januar 2018, im Treffpunkt Johanniskirchhof, Johanniskirchhof 4 in Minden, ab 14.00 Uhr erhältlich. Der Treffpunkt öffnet mittags um 13.30 Uhr. Auf Grund der großen Nachfrage werden nicht mehr als 5 Karten pro Person ausgegeben.