Juzi Höxter begrüßt in den Osterferien den Frühling

„Hallo Frühling!“

Höxter. „Endlich wird es wieder wärmer und wir können unsere Angebote auch im Freien stattfinden lassen“, freut sich Jennifer Fröhlich. Gemeinsam mit Iwona Lokaj und Peter Kamischke, ebenfalls vom Juzi Höxter, hat sie ein buntes Frühlingsprogramm zusammengestellt.

„Wir wollen doch nicht, dass es den Kindern in den Ferien langweilig wird“, scherzt Lokaj. Von Back- und Bastelangeboten über Sportliches bis hin zur großen Ostereiersuche am Godelheimer See, hat der Jugendtreff für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Beim Selbstbehauptungskurs lernen Mädchen ab 12 Jahren mittels Wendo sich nicht unterkriegen zu lassen und sich zu behaupten. Als Ferienabschluss ruft am Samstag, 27. April der FunSportDay in die Freizeitanlage. „Im vergangenen Jahr hatten wir bei super Wetter einen riesigen Andrang“, betont Kamischke, „wir bauen die Aktion, die wir gemeinsam mit dem Stadtsportverband organisieren, dieses Jahr aus und hoffen inständig auf gutes Wetter.“ Freie Plätze können im Jugendtreff erfragt werden. Das Programmheft und das Anmeldeformular stehen unter www.juzi-hoexter.de/hallo-frühling/ zur Verfügung. Informationen beim Jugendtreff Höxter – Brenkhäuserstr. 3 – 37671 Höxter – 05271 920393