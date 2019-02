Justo Gallardo verstärkt die Geschäftsführung von Baldessarini

Herford. Justo Gallardo (58) verstärkt die Geschäftsführung von Baldessarini, einer Marke der Herforder Ahlers AG, und übernimmt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung für die Bereiche Vertrieb, Produkt und Marketing.

Gallardo war in den letzten drei Jahren Geschäftsführer von Benvenuto. Zuvor war er von 2006 bis 2016 als Geschäftsführer bei Roy Robson tätig und davor von 1998 bis 2006 als Verkaufsleiter bei Gardeur.

„Mit diesem Schritt möchten wir die Kollektion von Baldessarini klarer fokussieren und die Kompetenz in allen Warengruppen erhöhen. Als Stilmarke soll der Total Look von Baldessarini im gehobenen Premiummarkt geschärft werden.“, so Dr. Stella A. Ahlers, Vorstandsvorsitzende der Ahlers AG.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Produktmanagement mit Lara Montgomery (Strick/ Jersey) und Henner Heede (Sportswear/Leder) neu besetzt. Seit dem 01.01. 2019 verstärkt Christian Fritz den Bereich Konfektion. Damit sind ideale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung von Baldessarini im Bereich Produkt geschaffen.

Eric Sperber soll sich in Zukunft um die Baldessarini Lizenzen und den eCommerce kümmern. Zusätzlich soll er insgesamt das Lizenzgeschäft der Ahlers AG vorantreiben und damit auch die Lizenzen von Otto Kern und Pioneer weiterentwickeln.