Dr. Matthias Pelster von der Universität Paderborn erhält Forschungspreis

Paderborn. Juniorprofessor Dr. Matthias Pelster von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Paderborn wurde von der Gesellschaft für experimentelle Wirtschaftsforschung e. V. (GfeW) mit dem „Heinz Sauermann-Förderpreis zur experimentellen Wirtschaftsforschung“ ausgezeichnet. Pelster erhielt die Auszeichnung in Höhe von 1.000 Euro für die Durchführung eines Experiments in einem aktuellen Forschungsprojekt, bei dem es um das Anlageverhalten von Privatinvestoren geht.

„Für die Durchführung des Experiments im vergangenen Sommer habe ich hier an der Fakultät hervorragende Bedingungen angetroffen“, freut sich Pelster, der im Dezember 2017 an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften im Department „Taxation, Accounting and Finance“ seine Juniorprofessur antrat. „Für die experimentelle Wirtschaftsforschung steht das fakultätseigene Experimentallabor ‚Business and Economic Research Laboratory‘ (BaER-Lab) zur Verfügung“, weist Pelster auf die gute Forschungsinfrastruktur hin. Das BaER-Lab wurde 2009 von Prof. Dr. René Fahr gegründet. Mit 35 Computerarbeitsplätzen und einer Datenbank von rund 2.700 Probanden stellt es eines der größten wirtschaftswissenschaftlichen Experimentallabore im deutschsprachigen Raum dar.

Jun.-Prof. Dr. Matthias Pelster studierte an der TU Dortmund Wirtschaftsmathematik. Im Anschluss war er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Investition und Finanzierung tätig und promovierte über finanzwirtschaftliches Risikomanagement von produzierenden Unternehmen. Seine Promotion schloss er 2013 mit Bestnote ab und wurde für seine Arbeit mit dem Dissertationspreis der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ausgezeichnet. Nach einer kurzen Zeit als Postdoc an der TU Dortmund wurde Pelster 2014 als Juniorprofessor für Finance an die Leuphana Universität Lüneburg berufen. Währenddessen war er für kurze Zeit Gastdozent bei der Deutschen Bundesbank, der Durham University Business School und der St. John‘s School of Risk Management.

Im Zentrum von Pelsters aktuellem Forschungsinteresse stehen Fragestellungen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements und der Behavioral Finance. Er forscht zum Corporate Risk Management und befasst sich mit Methoden und Verfahren zur Messung, Analyse und Bewertung von Risiken im Bereich der Finanzmärkte. Im Bereich der Behavioral Finance untersucht Pelster den Einfluss von sozialen Netzwerken auf Kapitalmarktentscheidungen von (Privat-)Investoren.

Über die GfeW und den Preis

Die GfeW ist nach eigenen Angaben die weltweit älteste Vereinigung experimenteller Ökonomen. Mit dem projektbasierten „Heinz Sauermann-Förderpreis zur experimentellen Wirtschaftsforschung“ will sie speziell junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der experimentellen Wirtschaftsforschung bei ihrer Arbeit unterstützen.