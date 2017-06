Junge Union in Westlippe startet neu durch

Leopoldshöhe. In letzter Zeit war es ruhig geworden um die Junge Union in Leopoldshöhe und Oerlinghausen. Jetzt tun sich beide Gemeindeverbände zusammen, um als „Junge Union Westlippe“ die Interessen der jungen Menschen innerhalb der CDU und der beiden Gemeinden zu vertreten.

Politisch Interessierte zwischen 14 und 35 sind herzlich eingeladen, sich im Rahmen der Gründung am 05.07. um 19:30 Uhr im Bürgertreff der CDU Leopoldshöhe (Herforder Straße 125) über die Junge Union, und ihre Arbeit in Lippe zu informieren.

Sollten schon vorher Fragen bestehen, können diese gerne per E-Mail an Max Meckelmann (m.meckelmann@cdu-leopoldshoehe.de) geschickt werden.