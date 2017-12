JuMP erzielt bundesweite Resonanz

Bielefeld. Klicken, wischen, scrollen – digitale Medien können mehr. Wie man Jugendlichen mit Smartphone, Tablet-PC und Sozialen Netzwerken die Teilhabe an Politik und Gesellschaft ermöglichen kann, zeigt die Bielefelder Bildungsstätte Haus Neuland seit fünf Jahren mit dem Projekt „JuMP – Jugend, Medien, Partizipation“. „Unsere Arbeit konzentriert sich auf NRW, inzwischen erzielt JuMP aber auch bundesweite Resonanz“, berichtet JuMP-Projektleiterin Johanna Gesing.

Was man mit digitalen Medien machen kann

Die Projektleiterin selbst war grade erst als Referentin zum Medienkompetenztag Schleswig-Holstein nach Kiel eingeladen. Dort hat sie gemeinsam mit einem Vertreter des Deutschen Bundesjugendrings eine Themenbörse zu digitalen Medien und Zusammenarbeit in der Jugendarbeit moderiert. Wie wird man digital kreativ? Was kann man mit digitalen Medien alles machen? Und welche Apps und Tools gibt es dafür? In einem Praxisworkshop hatte Johanna Gesing jede Menge Tipps und Ideen für die Fachkräfte aus pädagogischen Einrichtungen parat: Wahlplakate mit dem Greenscreen, eine digitale Stadtkarte, Tools für Memes, eBooks, 360-Grad-Fotografie, selbstgemixte Musik und mehr. „Digitale Medien sind unglaublich komplex und entwickeln sich rasant weiter. Natürlich wollen wir fachlich immer auf dem neuesten Stand sein, deshalb sind für uns im Projekt JuMP Austausch, Vernetzung und Kooperation sehr wichtig“, erklärt Johanna Gesing.

Austausch, Vernetzung und Kooperation

Durch JuMP ist Haus Neuland Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit (LAG NRW) und außerdem eines von fünf Kompetenzzentren im Netzwerk Inklusion mit Medien (nimm). Seit 2012 hat das JuMP-Team mit diversen Institutionen, Organisationen und Verbänden kooperiert – zum Teil regelmäßig und über längere Zeiträume, wie etwa mit der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur GMK (Bielefeld), dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Bielefeld oder der JVA Heinsberg, und zum Teil im Rahmen einzelner Projekte und Workshops, wie etwa zuletzt mit der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch e.V. oder der Gedenkstätte Stalag 326 (Schloß Holte-Stukenbrock).

„Im Workshop für Germanwatch haben wir mit jungen Erwachsenen aus Deutschland und Tansania zum Thema Social-Media-Kampagnen gearbeitet – auf Englisch“, berichtet JuMP-Medienpädagoge Vincent Beringhoff. „Die Teilnehmenden aus Tansania haben uns danach direkt für einen Workshop in Afrika angefragt – aber die Anreise ist doch ein bisschen zu weit“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Partizipation durch digitale Medien