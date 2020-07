Jugendzentrum Detmold-West trotzt Corona mit Ferienspaß

„Dschungelcamp für Kinder“

Detmold. Dank Corona liegt ein unterbrochenes Schuljahr hinter den Kindern in Detmold. Auch das Sommerferienprogramm stand eine Weile auf der Kippe. Nach der ersten Lockerung des Lockdowns war jedoch abzusehen, dass die Ferienspiele in angepasster Form stattfinden können. Das hat besonders auch das Jugendzentrum Detmold-West gefreut. Bereits im Herbst 2019 hat das Team aus drei Hauptamtlichen und fünf freiwilligen Helfer*innen mit der Planung der Ferienspiele angefangen. Vom 29. Juni bis zum 10. Juli 2020 wurde das lang erarbeitete Programm unter dem Motto „Dschungelcamp“ schließlich in die Realität umgesetzt. Ab 8 Uhr konnten die Kinder je nach Anmeldung bis 13 Uhr oder 16 Uhr spielen, toben und Neues erleben.

Nachdem es zunächst so aussah, dass nur zehn Kinder an den Ferienaktionen teilnehmen könnten, kam kurz vor Ende der Anmeldezeit die Änderung auf zwanzig Teilnehmer*innen. „Da mussten wir dann noch einmal umplanen“, wie Arne Großmann, Mitarbeiter des Jugendzentrums, berichtet. Die Corona-Auflagen haben die Bemühungen des Jugendzentrums stark geprägt. Alle Kinder wurden in zwei Gruppen mit separaten Eingängen und Toiletten aufgeteilt. Wenn die Kinder von ihren Eltern gebracht oder abgeholt wurden, mussten auch sie einen Mund-Nase-Schutz tragen. Den passenden in Dschungeloptik gab es zur Anmeldung von der Stadt Detmold dazu.

Die Eltern hatten wiederum keinen Zutritt zum Gebäude. Vor Ort wurde auf ein erhöhtes Hygienelevel durch häufiges Händewaschen und Desinfizieren der Türklinken geachtet. Des Weiteren hat sich das Team vom Jugendzentrum vor allem auf Aktivitäten an der frischen Luft konzentriert wie zum Beispiel Flussuntersuchungen an der Rethlager Quelle, Kräuterwanderungen über die Kussel oder auch Waldspieltage. „Die Kinder hatten viel Spaß an den Aktionen. Das haben uns auch die Eltern bestätigt“, erzählt Großmann. Damit waren die Ferienspiele zwar eine kleine Herausforderung, am Ende aber ein echter Erfolg für das Jugendzentrum Detmold-West.