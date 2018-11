Jugendtreff Höxter und Projekt Begegnung sorgen für Bewegung

Samea Heinze gewinnt ersten Tanzwettbewerb

„Wir waren schon sehr optimistisch, dass unsere Idee auf große Resonanz trifft. Dass es aber so gut läuft, hat uns doch angenehm überrascht.“ Peter Kamischke von Projekt Begegnung blickte nun mit den Organisatoren noch einmal auf den erstmals durchgeführten Tanzwettbewerb am Huxori-Samstag auf dem Wall vor dem Jugendtreff Höxter zurück. „Die Aktion war ein voller Erfolg!“

Das Team vom Jugendtreff Höxter und Projekt Begegnung sieht sich in seiner Motivation bestätigt, gemeinsam mit den Jugendlichen Aktivitäten zu entwickeln, um attraktive Angebote für die jungen Menschen in der Kreisstadt Höxter anbieten zu können. So haben sich die Mitglieder der Projektgruppe „Jugend.Macht.Höxter“ die Aktion mit dem Tanzwettbewerb ausgedacht und auch die Rahmenbedingungen festgelegt. Unterstützt wurden sie dabei auch vom Projekt Jugendarbeit 2.0. Ihr Motto lautete „Dance like nobody’s watching“ – für die Teilnehmer galt es also, die Blicke der zahlreichen Zuschauer auszublenden und sich voll der Musik hinzugeben. „Dabei haben die meisten echt eine coole Performance hingelegt“, erinnert Peter Kamischke an den lebhaften Abend. In dem Zelt, in dem eine flache Bühne und ein Tanzautomat aufgebaut waren, konnte jeder Jugendliche auch ohne Voranmeldung teilnehmen. „Wir haben ganz bewusst dieses niederschwellige Angebot gewählt, um möglichst viele Jungen und Mädchen zu begeistern“, so Kamischke. Für die Jury war es nicht leicht, eine Entscheidung zu fällen, doch alle waren sich einig, dass Samea Heinze aus Höxter den Sieg verdient hatte. Peter Kamischke vom Juzi Höxter und Kemo Fluffcat, das Maskottchen der Aktion, nahmen die Siegerehrung vor und überreichten ihr einen großen fluffigen Teddybären.

Nach wie vor sind die Organisatoren stolz, dass ihre Veranstaltung in die landesweite Aktion „Nachtfrequenzen“ der Landesvereinigung kulturelle Jugendarbeit Nordrhein-Westfalen aufgenommen und vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und von Westfalen-Weser-Netz-Energie gefördert worden ist.

Bildunterzeile:

Beste Laune bei der Siegerehrung: Peter Kamischke von Projekt Begegnung und Kemo

Fluffcat, das Maskottchen der Aktion, überreichen der besten Tänzerin Samea Heinze

ihren Preis – einen großen kuscheligen Teddybären.

Foto: Projekt Begegnung