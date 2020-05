Jugendpflege Büren öffnet auch die Treffs in Wewelsburg und Steinhausen

Die BuT-Sprechstunde findet ebenfalls wieder statt

Büren. Treffhund Paula freut sich schon. Nach dem Jugendtreff in Büren öffnen auch die Nebenstellen in Wewelsburg und Steinhausen wieder. Das HoT Wewelsburg startet am kommenden Mittwoch, den 20.05.20 mit dem Kindertreff. Von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr stehen die Türen der Einrichtung Kindern im Grundschulalter offen. Auch der Jugendtreff am Donnerstag findet fortan wieder zu den gewohnten Zeiten von 15 Uhr bis 20 Uhr statt.

Das JuSt in Steinhausen ist eine Woche später an der Reihe. Ab dem 26.05.2020 ist der Treff dienstags von 15 Uhr bis 18 Uhr für Kinder, und freitags von 15 Uhr bis 20 Uhr für Jugendliche geöffnet.

Wie bei der Haupteinrichtung in Büren müssen auch bei den Zweigstellen in Wewelsburg und Steinhausen gewisse Hygienestandards und neue Regeln eingehalten werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage (www.jugendpflege-bueren.de), per Mail (info@jugendpflege-bueren.de) oder per Telefon unter 02951/9375742.

Die Jugendpflege Büren freut sich ebenfalls darüber, dass die offenen Sprechstunden der städtischen Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket wieder angeboten werden können.

Frau Niggemeier-Buthe ist dienstags von 8:30 Uhr bis 10 Uhr und donnerstags von 16:30 Uhr bis 18 Uhr zu sprechen.

Die Besucher der Sprechstunden müssen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und werden namentlich erfasst. Die nächste Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket ist am Dienstag, den 19. Mai 2020 im Jugendzentrum „Treffpunkt 34“ in Büren in der Bahnhofstraße 34. Sie können sich aber auch weiterhin per Mail oder telefonisch beraten lassen. Telefonisch unter 02951 5735 und per Mail: niggemeier-buthe@jugendpflege-bueren.de