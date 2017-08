Jugendliche fahren mit den Ferienspielen Wasserski in Sande

Gütersloh . Hände ans Seil, tief durchatmen und los geht’s! Im Rahmen der Gütersloher Ferienspiele haben sich kürzlich 18 Jugendliche ab zwölf Jahren auf die Bretter gewagt, um den Badesee in Sande zu erobern. Unter der Leitung von Christian Schäper-Rummel vom Fachbereich Jugend und Bildung der Stadt Gütersloh haben die Jugendlichen bei einer Exkursion eine Wasserskianlage in der Nähe von Paderborn besucht und konnten dort erste Einblicke in diese Sportart bekommen.

Vom Schwimmen im Badesee über Beachvolleyball bis hin zu den ersten Erfahrungen auf dem Board – bei bestem Sommerwetter erlebten die Jugendlichen aus Gütersloh einen Tag voller Spaß und Action auf der Wasserskianlage Sande. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – mit dem geeigneten Board konnte jeder den anspruchsvollen Sport ausprobieren und sich in der Balance auf dem Wasser üben. Entschieden sich die Anfänger eher für das Kneeboard, bei dem nicht auf dem Board gestanden, sondern gekniet wird, wagten sich die Fortgeschrittenen schon an das deutlich schwierigere Wakeboard. Das wird unter die Füße geschnallt und erfordert somit einiges an Körperspannung und Gleichgewichtssinn, um nicht binnen Sekunden ins Wasser zu fallen. Aber auch die klassischen Wasserskier kamen bei dem Ausflug der Jugendlichen zum Einsatz. Und falls es doch einmal passierte, dass die mutigen Sportler bäuchlings im Wasser landeten, sicherte die obligatorische Schwimmweste alle Kursteilnehmerinnen und –teilnehmer. Am Ende des Tages hatten aber alle Jugendlichen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen eines gemein: sie waren erschöpft aber glücklich und feierten zusammen mit Kursleiter Christian Schäper-Rummel bei einer Kiosk-Pommes den Abschluss eines gelungenen Ausflugs und eines sportlich-spannenden Tags.