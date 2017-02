JugendBildungsmesse Bielefeld präsentiert Wege ins Ausland

Bielefeld. Der Ruf der Ferne zieht jedes Jahr viele junge Menschen ins Ausland. Während einige einen Schulaufenthalt bevorzugen, nutzen andere die Chance nach der Schulzeit ins Ausland zu gehen. Wieder andere verbessern gezielt ihre Sprachkenntnisse durch eine Sprachreise, oder kombinieren diese mit einem weiteren Programm. Am 4. März 2017 von 10 bis 16 Uhr ist die JugendBildungsmesse am Ceciliengymnasium in Bielefeld zu Gast und informiert zu Auslandsaufenthalten aller Art. Die Vielfalt der Auslandsprogramme ist groß – vom Schüleraustausch, über die Sprachreise, das Au-Pair-Programm, Work & Travel, Freiwilligenarbeit bis hin zum Auslandspraktikum oder Studium im Ausland. Der Eintritt zur Messe ist frei.

In erster Linie richtet sich die Messe an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und andere Reisebegeisterte, aber auch an Eltern und Lehrpersonal. Die Besucher haben die Gelegenheit mit ehemaligen Programmteilnehmern sowie Experten der deutschen Austauschbranche ins Gespräch zu kommen. So lassen sich vor allem Fragen nach Reisedauer, Teilnahmevoraussetzungen und der Finanzierung eines Auslandsaufenthaltes adressieren. Der Infostand des Veranstalters, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, sorgt für zusätzliche Informationen. So auch zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, wie dem Auslands-BAföG oder den WELTBÜRGER-Stipendien, die im Rahmen der JuBi für den Schüleraustausch, Sprachreisen und andere Programme ausgeschrieben werden.

Mit deutschlandweit 46 Standorten jährlich ist die JugendBildungsmesse eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“. So bietet die Auslandsbörse unter anderem eine Platform, um mit Anbietern verschiedenster Auslandsprogramme Kontakt zu knüpfen und sich einen Überblick über die Möglichkeiten und Angebote zu verschaffen. Alle Infos zu den Messen, Ausstellerlisten und Stipendieninformationen finden sich unter www.weltweiser.de.