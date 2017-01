Judith Peltz ist neue Leiterin des Akademischen Auslandsamts

Bielefeld. Seit Anfang des Jahres ist Judith Peltz als Leiterin im Akademischen Auslandsamt an der Fachhochschule (FH) Bielefeld tätig.

Sie absolvierte ein Magisterstudium, das sie in den Fächern Slavistik, Linguistik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bielefeld abschloss. Es folgten ein Auslandsaufenthalt an der Lomonossov Universität in Moskau sowie verschiedene Tätigkeiten in internationalen Organisationen und Hochschulen, unter anderem in Armenien, im Kosovo und in Afghanistan. Weitere Erfahrungen sammelte Judith Peltz beim DAAD in Bonn und zuletzt an der Universität Vechta als Leiterin des International Office. An der FH Bielefeld konnte Judith Peltz direkt durchstarten.

„Ich freue mich besonders, dass ich gleich zu Beginn meiner Tätigkeit an einer von der FH Bielefeld gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz durchgeführten Bestandsaufnahme der Internationalisierung mitwirken kann. Sicherlich werden sich daraus viele weitere Entwicklungsperspektiven und Aufgabenfelder für die Internationalisierung ableiten lassen. Es gibt ja im Akademischen Auslandsamt ein sehr erfahrenes und kompetentes Team.“

BUZ: Judith Peltz hat ihre Arbeit als Leiterin im Akademischen Auslandsamt der Fachhochschule Bielefeld aufgenommen.