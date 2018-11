Jubilarfeier bei der Ahlers AG

Herford. Ein halbes Jahrhundert in einer Firma – das ist ein außergewöhnliches und selten gewordenes Betriebsjubiläum. Als Gabriele Fröhling 1968 bei der Ahlers AG als persönliche Assistentin von Jan Ahlers begann, waren die Swinging Sixties noch in vollem Gang und Pierre Cardin feierte mit seinen futuristischen Kollektionen in Paris erste große Erfolge.

In diesem Jahr begeht Frau Fröhling ihr goldenes Jubiläum im Unternehmen und blickt auf beeindruckende 50 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. Auf ebenso beachtenswerte 40 Jahre im Unternehmen kommen Exportsachbearbeiterin Marita James und Jörg Druhmann aus dem Bereich Schnittbilderstellung.

Am 08. November ehrte Vorstandsvorsitzende Dr. Stella A. Ahlers sie und insgesamt 30 weitere Mitarbeiter bei der traditionellen Jubiläumsfeier im „Waldrestaurant Steinmeyer“ in Herford für ihre langjährige Unterstützung: „Die wichtigen Erfahrungen, welche langjährige Mitarbeiter über viele Jahre hinweg sammeln und weitergeben, bilden ein solides Fundament für die Zukunft eines Unternehmens. Heutzutage ist eine jahrzehntelange Firmenzugehörigkeit bei weitem nicht mehr selbstverständlich. Ich danke allen Anwesenden für Ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Treue“, so Dr. Stella A. Ahlers in ihrem Grußwort.

Die Jubilare der Ahlers AG 2018

50 Jahre

Gabriele Fröhling (Assistentin von Frau Dr. Stella A. Ahlers, Westfälisches Textilwerk)

40 Jahre

Marita James (Exportsachbearbeiterin, Jupiter)

Jörg Druhmann (techn. Angestellter im Bereich Schnittbilderstellung, Ahlers Zentralverwaltung)

25 Jahre

Michael Zander (kaufm. Angestellter im Vertriebsinnendienst, Pierre Cardin)

Elger Bergmann (Leiter der Abteilung Einkauf und Produktion Pionier Workwear)

Doris Martin (Retourenabteilung, Ahlers Vertrieb)

Nora Hildebrandt (kaufm. Angestellte im Vertriebsinnendienst, Pionier Jeans & Casuals)

Frank Meister (kaufm. Angestellter in der BWA, Ahlers Zentralverwaltung)

Markus Kalinasch (kaufm. Angestellter im Bereich Transportlogistik, Ahlers Vertrieb)

Elena Janzen (Lager/Versand, Pionier Workwear)

Olga Bojkow (kaufm. Angestellte in der Auftragsbearbeitung, Pionier Workwear)

10 Jahre

Meike Füchtenschnieder (Sachbearbeiterin Personalabteilung, Ahlers Zentralverwaltung)

Wolfgang Pazos Kempka (Reisetechniker, Ahlers Zentralverwaltung)

Martin Wenning (Modellmacher, Pierre Cardin)

Manfred Wienken (Head of Operations Denim, Ahlers Zentralverwaltung)

Markus Freyer (Sales Director national/international, Baldessarini)

Olga Funk (Verkaufsberaterin, Elsbach)

Irina Schwien (techn. Angestellte, Pierre Cardin)

Jörg Stoppel (Produktmanager, Pioneer Jeans)

Jutta Diedenhofen (kaufm. Angestellte, Pionier Workwear)

Martina Olheide (Assistentin der Geschäftsführung, Ahlers P.C.)

Alwine Warkentin (Schnitttechnikerin, Ahlers Zentralverwaltung)

Yusuf Öztürk (Lager/Versand, Ahlers Vertrieb)

Petra Horstkötter-Röper (stellvertr. Outletleiterin Herford und Leitung Outlet Brockhagen)

Manfred Kamps (Geschäftsführer, Jupiter)

Marion Kohring (Produktmanagerin, Baldessarini)

Andreas Werschowetz (kaufm. Angestellter im Outlet-Zentralmanagement, Elsbach)

Jürgen Hespe (Vertriebsaußendienst, Pioneer Jeans)

Claudia Mense (techn. Angestellte, Ahlers Zentralverwaltung)

Tanja Blanke (Designerin, Pionier Workwear)

Christina Wollenberg (Musternäherin, Pionier Workwear)

Manuela Gieske (techn. Angestellte, Ahlers Zentralverwaltung)

Rosemarie Krajczy (kaufm. Angestellte, Pierre Cardin)