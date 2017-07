Jonas Brammen löst seinen Vertrag beim SCP auf

Paderborn. Eine einvernehmliche Trennung haben der SCP und Torwart Jonas Brammen vorgenommen. Der 19-jährige Keeper, der beim SCP zumeist in der U21 zum Einsatz kam und ein Meisterschaftsspiel in der 3. Liga bestritten hat, löste seinen Vertrag in Paderborn auf. „Jonas hat in unserem Nachwuchsbereich eine sehr gute Ausbildung erhalten und starke Leistungen gezeigt, für die wir uns bei ihm bedanken. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg“, verabschiedet Geschäftsführer Sport Markus Krösche den Torwart.