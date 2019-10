Joja Wendt mit „Stars on 88 Part II“ im Gerry Weber Event Center

• 13. Februar (Donnerstag) 2020 • Beginn: 20.00 Uhr

Deutschlands erfolgreichster Pianist am Flügel begeistert virtuos erstmals in HalleWestfalen Neue Show „Stars on 88 Part II“ Klassik neu definiert mit mitreißendem Entertainment Überraschende Neu-Interpretationen von Michael Jackson, den Beatles oder Ed Sheeran Eintrittskarten für das Haller Live-Konzert des Musik-Enthusiasten sind ab sofort zu erwerben

Halle(Westfalen). Er ist offizieller „Steinway Artist“, ein Meister des exzellenten sowie ausdrucksstarken Klavierspiels und der Formel-1-Mann mit einem Tempo an den Tasten, dem das bloße menschliche Auge nicht folgen kann. Dank seines virtuosen Klavierspiels gepaart mit seinen herausragenden Entertainer-Qualitäten begeistert Joja Wendt sein Publikum immer wieder aufs Neue und sorgt für ganz besondere Konzertmomente.

Im Frühjahr 2019 feierte der 55-jährige Star-Pianist das umjubelte Tour-Finale seiner neuen Show „Stars on 88“, die aufgrund der enormen Zuschauerresonanz um zwei Neujahrskonzerte 2020 in der Hamburger Elbphilharmonie sowie einer deutschlandweiten Tournee mit 16 weiteren Shows fortgesetzt wird. Eines dieser virtuosen Gastspiele gibt der wohl bedeutendste deutsche Jazz-Pianist und Komponist unserer Zeit erstmals in HalleWestfalen. Am 13. Februar (Donnerstag) 2020, ab 20.00 Uhr, präsentiert Joja Wendt „Stars on 88 Part II“ – ergänzt durch neue Song-Interpretationen von Earth, Wind & Fire bis Horowitz, die es zuvor noch nie zu hören gab. Joja Wendt komponiert heutige Musik von klassischer Schönheit mit der Deutschlands erfolgreichster Pianist am Flügel ein so großes Publikum erreicht wie kein anderer.

Sein Geheimnis: Virtuoses Spiel, Charme und die Fähigkeit, sämtliche Vorstellungen eines klassischen Klavierkonzerts neu zu definieren und mit mitreißendem Entertainment seine Fans von der ersten Minute an in seinen musikalischen Bann zu ziehen. Mit seiner neuen Show präsentiert der Klavier-Virtuose sein bislang „POPulärstes“ Programm, das überraschende Neu-Interpretationen der bekanntesten Songs von Michael Jackson, den Beatles oder Ed Sheeran beinhaltet. Dabei rückt der Hamburger auch legendäre „Hit-Giganten“ wie Beethoven, Horowitz oder Gershwin in das Scheinwerferlicht und macht ein weiteres Mal deutlich, dass gute Musik Menschen begeistert.

In seinem Programm befasst sich Joja Wendt intensiv mit der Kunst und Kraft des Populären, der Kunstrichtung „Pop Art“, die nicht nur auf dem Tournee-Plakat zum Tragen kommt. „Ich habe mit dem ,Stars on 88‘-Programm das erste Mal in meiner Karriere ‚POP‘-Stücke, die mein musikalisches Leben begleitet haben, für Klavier arrangiert. Das war etwas Neues für mich und somit auch für mein Publikum. Zudem hat es enorm Spaß gemacht – eröffnete es doch noch einmal ganz neue klangliche Herausforderungen: So musste ich gelegentlich erfinderisch sein, um die Energie eines durchproduzierten Popsongs auf Klavier darzustellen. Ich wollte unbedingt, dass dieses Projekt weitergeht. Auch weil die Freude, meine persönlichen ,Stars on 88‘ auf dem Flügel zu spielen, unerschöpflich scheint. Meine Fans dürfen sich auf jeden Fall auf einen Part II mit neuen überraschenden Stücken freuen.“

Joja Wendt ist nicht nur ein Musikgenie, sondern steckt sein ostwestfälisches Publikum während seines Konzertes in HalleWestfalen im Handumdrehen mit seinen Emotionen und seiner so innigen Liebe für die Musik an. Mit „Stars on 88“ geht er noch einen Schritt weiter als bei seinen bisherigen Shows: Auf 88 Tasten beweist er, dass er alleine mit Hits von Avicii, AC/DC oder Prince für stehende Ovationen sorgt, wofür es sonst eine mehrköpfige Band benötigt. Den Musik-Enthusiasten am Flügel zu erleben, bedeutet nicht nur Perfektion pur, sondern vor allem auch Leidenschaft und Temperament. Mehr ist von einem Virtuosen der Hochkultur nicht erwarten.

Eintrittskarten sind zum Preis ab 41,90 Euro unter der telefonischen Hotline (05201) 81 80 erhältlich. Des Weiteren via Internet unter www.gerryweber-world.de sowie bei allen eventim-Vorverkaufsstellen. Das TICKET CENTER ist wie folgt zu erreichen: Weidenstraße 2 (direkt an der B68 Richtung Osnabrück/Bielefeld gelegen), 33790 HalleWestfalen.