Johanneswerk: Kreative Ideen für ‚Tapetenwechsel‘

Jacobi-Haus: Kreative Ideen bringen Freude und Abwechslung

BÜNDE (JW). Der Ausflug ins Grüne, der regelmäßige Besuch des Wochenmarktes, das Theater-Gastspiel im Hause – ganz viele Aktivitäten in den Johanneswerk-Einrichtungen können ein ‚Tapetenwechsel‘ sein. Das gleichnamige Spendenprojekt lebt vom geselligen Miteinander und häufig auch vom Ortswechsel. In dieser Zeit, in der das Corona-Virus unseren Alltag bestimmt, Einschränkungen und Verzicht bedeutet, beweisen Mitarbeitende, Angehörige und auch Bewohner ihre Kreativität und füllen den Begriff ‚Tapetenwechsel‘ mit neuen Inhalten. Im Jacobi-Haus weiß man die entspannende Wirkung von Musik zu schätzen, bietet kleine Konzert mit ungewöhnlicher Instrumental-Besetzung wie Drehorgel und Geige oder freut sich über den Besuch eines Singkreises. Die Terrasse am Else-Ufer wandelt sich zur Bühne, die von den Balkonen und Fenstern gut einsehbar ist. Um die Distanz zwischen Bewohnern und ihren Angehörigen zu überbrücken, probieren die Betreuer in Corona-Zeiten auch – erfolgreich – die Video-Telefonie.

Sahnehäubchen im Alltag

Die geplante Abwechslung oder eine kleine Überraschung sind stets das Bonbon oder das Sahnehäubchen im Alltag. Manches realisieren die Sozialdienste in den Johanneswerk-Einrichtungen mit ‚Bordmitteln‘ oder mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und Angehörigen. Gelegentlich braucht esaber auch mehr – und da helfen Spenden.

Viele kreative Ideen können dann umgesetzt werden, bringen Abwechslung in Zeiten, in denen noch enge Rahmenvorgaben bestehen. Spenden eröffnen Betreuerinnen und Betreuern den Spielraum für weitere Angebote und für die freudigen Momente. Und helfen, soziale Nähe zu schaffen – trotz räumlicher Distanz.