Johannes Oerding in HalleWestfalen

HalleWestfalen. Er ist aus der deutschsprachigen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken: Alle seiner bisherigen fünf Alben sind Edelmetall-prämiert und seine Konzerte finden in stetig größeren Hallen statt. Bereits wenige Monate vor dem Start der „Konturen“-Tour 2020 sind sechs der 27 Konzerte umfassenden Tournee von Johannes Oerding in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausverkauft. Nach dem Tournee-Start im Frühjahr des kommenden Jahres und einer komplett neuen Live-Show und Bühnenproduktion bestätigt der 37-jährige Popsänger die ersten „Sommer Open Airs“ zum neuen Longplayer. So wird einer dieser exklusiven Live-Auftritte am 13. September (Sonntag) 2020, ab 19.30 Uhr, in der ostwestfälischen Eventarena stattfinden. Denn Johannes Oerding liebt nichts mehr, als live auf der Bühne zu stehen, um zusammen mit seiner perfekt eingespielten Band nun auch das Haller Publikum mitzureißen.

Im März erschien die Single „An Guten Tagen“ als erster Vorgeschmack auf das neue Album „Konturen“, das am heutigen 08. November erschienen ist. Ab Mai 2019 war Johannes Oerding, der zu den erfolgreichsten Musikern hierzulande zählt, gemeinsam mit sechs weiteren Musikerinnen und Musikern im preisgekrönten TV-Format „Sing Meinen Song“ für sieben Wochen im deutschen Fernsehen zu sehen und interpretierte die Songs von Kolleginnen und Kollegen wie Jeanette Biedermann oder Milow auf seine ganz persönliche Weise. Gleichzeitig wurden Oerdings Hits wie „Kreise“, „Alles Brennt“ oder „Leuchtschrift“ von seinen Mitstreitern in noch nie gehörten Versionen performt. Diese Zusammenkunft mündete in einer grandiosen und ausverkauften Live-Premiere des TV-Formats am 22. September in Berlin, welche von über 22.000 Fans gebührend gefeiert wurde.

Das Live-Konzert im Sommer 2020 im Rahmen seiner „Konturen“-Open Air Tournee wird zugleich der fünfte Auftritt des im westfälischen Münster geborenen Sängers in HalleWestfalen sein. Am 19. April 2013 stand Johannes Oerding auf der Konzertbühne der ostwestfälischen Eventarena als Support-Act von Joe Cocker („Fire It Up Tour“) vor 7000 Zuschauern. Er hatte zwei Auftritte bei Deutschlands größtem ATP-Tennisevent auf der OWL-Lokalradiobühne im Public-Bereich am Thementag „Ladies‘ Day“ (12. Juni 2013 & 20. Juni 2018), und war als Special Guest beim Stadion-Konzert von Peter Maffay und seiner Band am 25. Februar 2018 vor 7100 Besuchern auf der „MTV Unplugged“-Tour.