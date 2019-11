Johannes – Brahms – Musikschule: Sieg beim 10. Landes-Orchesterwettbewerb NRW

Detmold. Das Klarinettenensemble „BlattArt“ der Johannes-Brahms-Musikschule konnte beim 10. Landes-Orchesterwettbewerb NRW punkten. Die Teilnahme mit „hervorragendem Erfolg“ wurde dem 15-köpfigen Ensemble unter Leitung von Aloisia Hurt und Matthias Menze attestiert, als sie gemeinsam mit 48 Orchestern in sieben Kategorien am ersten Herbstferienwochenende in Wuppertal antraten. Gleichzeitig erhielten sie eine Option auf die Zulassung zum Deutschen Orchesterwettbewerb 2020 in Bonn – darüber wird entschieden, wenn alle Landeswettbewerbe durchgeführt wurden.