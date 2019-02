Jörg-Reker-Stiftung kehrt heim

Umzug nach Paderborn in die Geburtsstadt des Gründers

Paderborn . Die Paderborner Jörg-Reker-Stiftung kehrt zu ihren geografischen Wurzeln zurück. Nach sieben Jahren mit Verwaltungssitz in Hövelhof bezog die Stiftung kürzlich ihr neues Domizil in Paderborn (Otto-Stadler-Straße 23c, 33100 Paderborn). Für den Stiftungsgründer ist es die Rückkehr nach Hause. „Als Ur-Paderborner aus der Rosenstraße war es mir ein Anliegen, die Stiftung nach Paderborn zu holen, so Reker, „wir freuen uns, nun daheim zu sein.“ Der Namensgeber gründete die gemeinnützige Stiftung privaten Rechts vor mittlerweile sieben Jahren zur Förderung eines neuen, echten Miteinanders in der Gesellschaft mit Schule, Beruf, Mensch und Natur. Laut Reker liegen die Arbeitsschwerpunkte der Stiftung in den Bereichen Bildung und Umwelt.

Den Unternehmer und Persönlichkeitstrainer, der kürzlich mit Reker-Coaching sein zehnjähriges Firmenjubiläum feierte, freut es besonders, dass beinahe pünktlich zum Stiftungsumzug Denise Meyer, Maria Wiesing, Gabriele Twiehaus, Charlotte Willemsen und Ina Wurth (alle Paderborn) nach zwei Jahren ihre Ausbildung zum Coach und individualpsychologischen Berater erfolgreich abgeschlossen haben. „Mit der in den Prüfungen unter Beweis gestellten Kompetenz können die fünf frisch gebackenen individualpsychologischen Coaches auch die Arbeit der Stiftung für ein neues Miteinander unterstützen“, sagte Reker am vergangenen Sonntag (10.02.2019) nach der feierlichen Übergabe der Zertifikate an die Absolventen.

Die politisch, weltanschaulich und religiös neutrale Jörg-Reker-Stiftung fördert die persönliche Entwicklung und den Zusammenhalt von Menschen. Ihre Arbeit stärkt soziale Bildung und sozialen Umgang auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, gelebtem Gemeinschaftsgefühl, Ehrlichkeit, Verantwortungsübernahme, gegenseitigem Versehenwollen und der Akzeptanz, anders sein zu dürfen.