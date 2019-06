Jörg Brücher wird neuer Leiter des WDR-Studios in Bielefeld

Bielefeld. Am 1. Juni 2019 übernimmt Jörg Brücher (62) die Leitung des Bielefelder WDR- Studios. Er stammt aus Düsseldorf, kennt aber die Region rund um den Teuto sehr gut: Er hat in Bielefeld am Max-Planck-Gymnasium sein Abitur gemacht und an der Universität Bielefeld Diplom-Pädagogik sowie Deutsch und Pädagogik auf Lehramt studiert.

Nach mehreren Jahren freier Mitarbeit beim Haller Kreisblatt und der Neuen Westfälischen kam er 1984 als freier Mitarbeiter ins WDR-Studio Bielefeld. 1986 bekam er dort seinen ersten Redakteursvertrag. 1992 wechselte er zu Aktuellen Stunde nach Düsseldorf. In dieser Zeit plante und moderierte er regelmäßig auch die Hörfunksendungen „Der Tag heute“ und“ Berichte von heute“ auf WDR2.

Von 1997 bis 2000 war er Planer und Reporter beim ARD-Morgenmagazin. Es folgten stellvertretende Studioleitungen in Köln, Düsseldorf, Duisburg und Münster.

Seit März 2013 war er stellvertretender Leiter der Programmgruppe Aktuelles. Mehrfach hat Jörg Brücher im Studio Moskau die Vertretung der dortigen Korrespondenten übernommen.

Jörg Brücher: “Ich freue mich, in die Region zurückzukommen, über die ich als junger Reporter viele Jahre berichtet habe. Ich kenne und schätze die Menschen in Ostwestfalen und Lippe. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Ostwestfalen-Lippe in den WDR-Programmen noch häufiger vorkommt. Die Region hat so viele Schätze, das sollte das ganze Land wissen.

Ganz besonders freue ich mich auf das Team im Studio Bielefeld. Die Kolleginnen und Kollegen haben z.B. gerade in den letzten Monaten eine tolle Arbeit bei der journalistischen Bewältigung der Lügde-Ereignisse geleistet. Davor habe ich großen Respekt.“

WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber hebt die Bedeutung der regionalen Verwurzelung des WDR hervor: „Mit seinen 11 Landesstudios hat der WDR einen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seiner Programme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegen sind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung in Nordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderator bis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz, ins Fernsehen und ins Radio.“