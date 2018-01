„Job-Infotag“ an der Uni Paderborn

„Job-Infotag“ am Samstag, 3. Februar, an der Universität Paderborn – Rotary-Clubs, Agentur für Arbeit Paderborn und Universität laden auf den Campus ein – 2.000 Interessierte erwartet

Einblicke in Berufsbilder von Ärzten, Handwerkern, Künstlern und 30 anderen Berufe – Beratung und Vorträge aus erster Hand sowie Informationen über viele interessante Jobs

Die vier Rotary-Clubs aus Paderborn, die Agentur für Arbeit und die Universität laden am Samstag, 3. Februar, wieder zum Paderborner Berufsinformationstag auf den Campus an der Warburger Straße ein. Nach etwa 1.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor einem Jahr freuen sich Veranstalter und gastgebende Universität auch diesmal auf viele Besucher.

Die Universität stellt für den Berufsinformationstag die geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Veranstaltungen werden am 3. Februar von 10.30 Uhr bis ca.15.15 Uhr angeboten. Infos über die diversen Berufe sowie die jeweiligen Räumlichkeiten der einzelnen Veranstaltungen sind im Internet aufrufbar unter: www.job-infotag.de. Im Uni-Haupteingangsbereich stehen am Samstag Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit Paderborn für weitere Auskünfte zur Verfügung.

In diesem Jahr wird die Zentrale Studienberatung der Universität Paderborn gemeinsam mit den Studienberatungsstellen der Universität Bielefeld, der Fachhochschule Bielefeld sowie der Hochschule Ostwestfalen-Lippe informieren. An Info-Ständen im Uni-Haupteingangsbereich geht es um Studiengänge und Zulassungsvoraussetzungen an den OWL-Hochschulen. Das Studierendenwerk Paderborn gibt über Studienfinanzierungsmöglichkeiten (BAföG, Stipendien, Studienkredite) Auskunft.

In 34 Einzelveranstaltungen auf dem Campus kann Einblick u. a. in den Beruf des Arztes oder künstlerische und handwerkliche Berufe genommen werden. Neu im Programm sind in diesem Jahr die Veranstaltungen Ernährungswissenschaften, Psychologie, Bundeswehr sowie Erneuerbare Energien. Jede Veranstaltung wird dreimal zu unterschiedlichen Zeiten wiederholt. Es besteht auch die Möglichkeit, im Anschluss an die Referate Fragen nach Ausbildung, Karrierechancen oder Perspektiven zu stellen. Für diese Auskünfte stehen qualifizierte Referentinnen und Referenten aus den einzelnen Berufssparten zur Verfügung.

Die Wahl des Berufes sei eine grundlegende Entscheidung im Leben, so die Veranstalter. Darum sei es wichtig, sich gut vorzubereiten. Dazu gehöre es, neben einer Prüfung der eigenen Interessen und Fähigkeiten, im Vorfeld genaue Informationen über den Wunschberuf und mögliche Ausbildungs- bzw. Studienmöglichkeiten einzuholen. Es sollten aber auch Entwicklungschancen und Alternativen abgewogen werden: Wie ist die Prognose? Wird es in einigen Jahren den gewählten Beruf noch in dieser Form geben oder wandelt sich gerade das Arbeitsbild? Ist dieser Beruf dann noch die richtige Wahl? Wie komme ich in den Beruf, wenn ich keinen entsprechenden Ausbildungs- oder Studienplatz bekomme?

Weitere Informationen und das vollständige Programm im Internet: www.job-infotag.de