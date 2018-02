Jetzt schon auf die Ferien freuen

Bürener Jugendpflege bietet in den Ferien Betreuung und Reisen an

Büren. Noch ist der Winter nicht vorbei, doch das Team der Jugendpflege in Büren schmiedet schon Pläne für die schönste Zeit des Jahres. Während der Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien gibt es wieder die beliebte offene Ferienbetreuung für Kinder von der ersten bis vierten Klasse. Vom 26.03.- 06.04. sind alle Kinder im Treffpunkt 34, Bahnhofstraße 34, von 7:30 Uhr bis 16 Uhr willkommen. Jeder Morgen beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Die Besucher können sich selbst etwas mitbringen oder für 1 Euro am Frühstück im Jugendtreff teilnehmen. Im Anschluss können die Kinder an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Mittags kann für 3 Euro warm gegessen werden. Neu ist dieses Jahr die Pfingstferienbetreuung, welche unter dem Motto „Der Natur auf der Spur“ steht. Hierfür ist eine feste Anmeldung mit einem Kostenbeitrag von 33,00 Euro erforderlich.

In den Sommerferien findet vom 16.07. – 03.08. ebenfalls eine Betreuung mit fester Anmeldung für einen Wochenpreis von 33,00 Euro statt. Außerdem werden wieder Jugendfreizeiten angeboten: Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahre können vom 14.07. – 28.07. mit der Jugendpflege Kroatien erleben. Untergebracht sind sie dort in Gruppenzelten auf einem Campingplatz. Neben Aktionen am Strand werden auch Ausflüge in die Umgebung gemacht. Die Teilnahme kostet 350 €.

Kinder zwischen 8 und 12 Jahren haben dieses Jahr vom 13.08. – 18.08. die Möglichkeit, Ferien auf dem Reiterhof Hilsbeck zu machen. Untergebracht in einem alten Bauernhaus steht die Freizeit ganz im Zeichen der Pferde und des Reitens. Hierfür sind noch wenige Restplätze vorhanden. Die Kosten betragen 250€.

Erstmalig bietet die Jugendpflege eine Fahrt in die österreichische Partnerstadt Mittersill an. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren können vom 19.08.– 27.08. Mittersill mit all seinen Facetten erkunden und erleben. Untergebracht in einem großen Selbstversorgerhaus soll neben zahlreichen Ausflügen auch die Kooperation mit dem dort ansässigen Jugendtreff gestärkt werden. Der Reisepreis liegt bei 195€.

In den Herbstferien wird vom 22.10. – 26.10. in Kooperation mit dem JuBe Simonschule aus Salzkotten ebenfalls eine Ferienfreizeit für 12- bis 15- Jährige nach Norden/Norddeich zur Nordsee angeboten. Hier betragen die Kosten 95€.

Weitere Informationen unter Telefon 20951/9375742 oder im Internet: www.jugendpflege-bueren.de