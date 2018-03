Jetzt kommt Farbe ins Spiel!

Bielefeld. Für einzigartige neue Farb-Akzente erhält die Dr. Oetker Dekor-Familie im April 2018 kunterbunten Zuwachs. Die neuen Dr. Oetker 4 Lebensmittelfarben in den Farben Schwarz, Rosa, Lila und Orange bieten Hobbybäckern nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Kreative Schreiber und Dekor-Künstler können mit den neuen Dr. Oetker Zuckerschriften in den Farben Schwarz und Rosa ihrer Fantasie freien Lauf lassen und durch ihre schnelle Aushärtung verzierte Gebäcke sogar stapeln.

Mut zur Farbe!

Mit den neuen 4 Lebensmittelfarben in modernen Trendfarben wie Schwarz und Orange sowie beliebten Evergreens wie Rosa und Lila ergänzt Dr. Oetker die beliebten 4 Back- und Speisefarben in den Farben Grün, Rot, Gelb und Blau und bietet noch mehr Möglichkeiten süße Kreationen bunt und individuell zu gestalten. Denn die neuen Lebensmittelfarben eignen sich ideal zum farbenfrohen Einfärben von Zuckerguss, Marzipan sowie Fondant. Aber auch Gebäcke, Desserts oder aromatisierte Getränke können mit den intensiv leuchtenden Farben in echte Kunstwerke verwandelt werden.

Buntes i-Tüpfelchen

Stets griffbereit und sofort einsetzbar: Die neuen Dr. Oetker Zuckerschriften in den Farben Schwarz und Rosa zaubern besonders einfach und präzise liebevolle Dekorationen sowie persönliche Botschaften auf Plätzchen, Kuchen, Torten und Co. und sorgen so für süße Hingucker auf jeder Kaffeetafel. Der besondere Clou: Die beiden neuen Zuckerschriften härten innerhalb einer Stunde komplett aus. So lässt sich das verzierte Gebäck im Anschluss gut und schnell stapeln.

Die neuen Dekor-Produkte können ab April 2018 auch bequem im Online-Shop unter www.oetker-shop.de bestellt werden.