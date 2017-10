„Jeder Künstler ist ein Mensch – zum Selbstporträt im 20. Jahrhundert“

Ein Vortrag von David Riedel, künstlerischer Leiter des Peter-August-Böckstiegel-Hauses in Werther, am Mittwoch, den 25. Oktober 2017, um 19.30 Uhr in den Räumen der Stiftung Ahlers Pro Arte in Herford

Werther. Am 15. September 2017 eröffnete die Stiftung Ahlers Pro Arte ihre erste Ausstellung am neuen Standort in Herford. Unter dem Titel „Gesicht und Maske – Rollenspiele in der Porträtkunst“ werden aus den Beständen der ahlers collection über 70 Exponate zur Entwicklung dieses wichtigen Genres der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert präsentiert. Die Stiftung Diana Pro Arte knüpft mit ihrer kommenden Vortragsveranstaltung an diese Thematik an und setzt damit die bewährte Zusammenarbeit beider Stiftungen fort.

In einer Ausstellung zum Thema des Bildnisses in der Kunst stehen natürlich auch Selbstporträts im Mittelpunkt des Interesses. Spätestens seit Dürer gehört dieses Genre zu den wichtigsten Zeugnissen eines Künstlers und seines Schaffens. Im 20. Jahrhundert erfährt es durch die Erschütterungen in der Welt- und Kunstgeschichte, aber auch durch einen veränderten Blick des Menschen auf sich selbst eine bedeutsame Entwicklung. Ausgehend von den Werken Max Beckmanns in der Ausstellung und mit Blick auf Künstler wie Andy Warhol oder Martin Kippenberger wirft David Riedel in seinem Vortrag einen Blick auf wichtige Positionen des Selbstporträts in der modernen und zeitgenössischen Kunst.

David Riedel, M.A., geboren 1982, studierte Kunstgeschichte und dänische Philologie in Münster und Paris. Beruflichen Stationen an den Museen in Münster und Baden-Baden folgte die Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kunsthalle Bielefeld. Seit 2012 ist Riedel künstlerischer Leiter des Peter-August-Böckstiegel-Hauses. Er hat das Werkverzeichnis der Gemälde des Künstlers und Texte zum Expressionismus in Westfalen publiziert.

Achtung:

Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt. Die Teilnahme ist daher nur nach schriftlicher oder telefonischer Voranmeldung möglich.

E-Mail: info@ahlers-proarte.com

Telefon: 05221 979 7842