Janno sucht Helden! Stammzellspender gesucht

Hövelhof/Minden. Der 7-jährige Janno aus Minden hat Blutkrebs. Für viele Patienten ist die Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Um allen Patienten weltweit zu helfen, kann jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, helfen und sich am Freitag, den 31.03.2017, in der Aula des Weser-Kollegs in Minden als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Mindens Bürgermeister Michael Jäcke unterstützt als Schirmherr die Aktion. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Janno hat Anfang des Jahres die Diagnose Blutkrebs erhalten. Aktuell wird er mit Chemotherapie behandelt. „Die Diagnose hat sein Leben und das seiner Familie völlig auf den Kopf gestellt“, sagt Uwe Lämmel, Vertreter der Initiativgruppe am Weser-Kolleg, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Minden organisiert. Wahrscheinlich kann nur eine Stammzelltransplantation Jannos Leben retten.

Viele Blutkrebspatienten können nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden“, weiß Schirmherr Jäcke.

Unter dem Motto “Janno sucht Helden!“ appelliert die Gruppe an die Menschen in der Region, sich am

Freitag, den 31. März 2017 von 11:00 bis 16:00 Uhr Aula im Weser-Kolleg Martinikirchhof 6a 32423 Minden

Foto:DKMS