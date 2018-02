Jahrestagung zur Mathematik in Paderborn

Jahrestagung zur Mathematik und Didaktik der Mathematik an der Universität Paderborn —Podiumsdiskussion zum Verhältnis von Industrie und Mathematik am 8. März

Paderborn. Vom 5. bis 9. März findet an der Universität Paderborn die gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker Vereinigung (DMV) und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) statt. Erwartet werden mehr als 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland und der Welt. Das Programm beinhaltet Plenarvorträge international hochrangiger Experten, Workshops und Minisymposien.

Am Donnerstag, 8. März, findet von 13.30 bis 15.30 Uhr in Raum O1 eine Veranstaltung zum Thema „Mathematik in Industrie und Gesellschaft“ statt. Dr. Herbert Hanselmann, Geschäftsführender Gesellschafter der dSPACE GmbH, Dr. Marc Hitschfeld, Senior Vice President Consumers von der DHL Paket GmbH, und Dr. Andreas Märkert, Managing Director Group RiskmManagement der Hannover Re, diskutieren die vielfältigen Bezüge von Mathematik zu Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie. Nach Impulsvorträgen der eingeladenen Referenten kommt in einer moderierten Podiumsdiskussion auch das interessierte Publikum zu Wort.

Von der Wechselwirkung theoretischer Forschung und konkreter Problemstellungen aus der Praxis über berufliche Herausforderungen des Arbeitsmarkts bis hin zu Berufsaussichten für Mathematikerinnen und Mathematiker erstreckt sich das im Mittagsseminar thematisierte Spannungsfeld. Alle wichtigen Informationen zur Tagung sind auf der Webseite aufrufbar: www.gdmv2018.de.

