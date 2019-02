Rheda-Wiedenbrück. Jährlich lädt Bürgermeister Theo Mettenborg zum Jahresempfang der heimischen Wirtschaft ein. Dieses Jahr findet der Empfang am Dienstag, 12. März, ab 18 Uhr im Reethus statt und trägt das Motto „Die Zukunft ist jung“. Eingeladen sind Selbstständige, Führungskräfte und Inhaber aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung zu diesem Abend, der auch eine Plattform für Austausch und Dialog darstellt.

Die Veranstaltung stellt in diesem Jahr das Thema Ausbildung in den Fokus. Höhepunkt des Abends ist die Verleihung des Wirtschaftspreises der Stadt Rheda-Wiedenbrück an ein lokales Unternehmen. Der Wirtschaftspreis wird mit Unterstützung der Kreissparkasse Wiedenbrück und nach Auswahl durch den Wirtschaftsbeirat seit 2013 jährlich an ein heimisches Unternehmen verliehen. Neben einem unterhaltsamen Abend zeichnet sich der Wirtschaftsempfang vor allem durch die Möglichkeit zum Austausch mit Vertretern aller Branchen aus.

Wirtschaftsförderin Nikola Weber nimmt gerne Anmeldungen zur kostenlosen Teilnahme entgegen: Tel. 05242 963 320 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@rh-wd.de.