Bielefeld (JN). Am 12. September 2019 fand der 4. Jahresempfang der Fachhochschule Bielefeld statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Festvortrag von Dr. Isabell Lisberg-Haag zum Thema „Hochschule öffne Dich – Vielfalt bringt Potential(e)“. Die Rekordzahl an Studierenden zeige, dass die Attraktivität des Studiums ungebrochen ist. In den drei Standorten Bielefeld, Minden und Gütersloh wurden in diesem Jahr insgesamt 10.233 Studentinnen und Studenten in 37 Bachelor-, 21 Master- und 2 Zertifikatsstudiengängen eingeschrieben. Dies sei laut Präsidentin Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk die höchste Einschreibzahl seit Gründung der Hochschule im Jahr 1971.

Bei einer solchen Anzahl an Studierenden sieht man sich mit einem hohen Maß an Vielfalt konfrontiert. Jeder Einzelne ist in diesem Kontext gefragt, wie er hiermit umgeht, um das Potential, das die Vielfalt mit sich bringt, zu sehen und zu nutzen. Denn sie ist nicht nur Garant gegen Mittelmäßigkeit, sondern steigert zudem die Effizienz und sorgt für positive Lerneffekte, die die Studierenden auf die globalisierte Welt vorbereiten.

Auch international wird die FH Bielefeld immer beliebter. Man passe sich an die steigenden Zahl an ausländischen Studenten mit einem zunehmenden Angebot an englischsprachigen Modulen an. Zudem wurde dieses Jahr ein Verbindungsbüro in New York eröffnet. „Internationalisierung ist die nächsten Jahre safe“, so Ingeborg Schramm-Wölk.

Zum Ende der Veranstaltung wurde der Engagement-Preis verliehen. Preisträger dieses Jahr ist Noah Linnenbrügger, Bachelor Student des Studiengangs International Studies in Management. Mit viel Leidenschaft setzt sich der motivierte junge Mann international für eine besserer Gesellschaft ein. In Mumbai engagierte er sich mit der Organisation AIESEC für die Bildungschancen junger Menschen und ihren Zutritt auf den Arbeitsmarkt. Den Preis nahmen seine stolzen Eltern entgegen, da Noah selbst zur Zeit an einem Projekt in Ägypten arbeitet.