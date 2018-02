itelligence AG von SAP ausgezeichnet

SAP honoriert hervorragendes „Digital Enterprise Platform Business“. itelligence AG gewinnt SAP MEE Partner Excellence Award 2018

Bielefeld. itelligence AG, eines der weltweit erfolgreichsten SAP-Beratungshäuser, ist erneut von SAP ausgezeichnet worden. itelligence erhielt den SAP MEE Partner Excellence Award 2018 für „Digital Enterprise Platform Business“. Auszeichnungen wurden von SAP an die leistungsstärksten SAP-Partner in der MEE-Region verliehen, die herausragende Beiträge zur Förderung der digitalen Transformation von SAP-Kunden geleistet haben. Die diesjährigen Preisträger haben Kunden gemeinsam mit SAP dabei unterstützt, Innovationen einfach zu ermöglichen, schnell Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und einfacher mit SAP-Lösungen zu arbeiten.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: „Die digitale Transformation verändert weltweit jeden Bereich unserer Arbeitswelt. Besonders stark zeigt sich diese Dynamik in Bereichen wie E-Commerce, Automatisierung, Robotertechnik und künstliche Intelligenz. Ich erwarte, dass das Tempo der Digitalisierung und auch die Höhe der Investitionen 2018 weiter kräftig steigen. Daher sind wir besonders stolz auf diese Auszeichnung, die zeigt, wie uns die Innovationskraft von SAP dabei unterstützt, unsere Kunden genau mit diesen Themen zu erreichen und zu unterstützen.“

Die Nominierungen für die SAP Partner Excellence Awards erfolgen nach weltweit einheitlichen Kriterien. Eine Jury aus regionalen und globalen SAP-Vertretern ermittelt dazu die Unternehmen, die beispielsweise in den Bereichen Umsatz und Performance herausragende Ergebnisse erzielt haben. Die Auszeichnungen werden dann für eine Vielzahl von Kategorien vergeben, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie, Dienstleistungen und lösungsspezifische Bereiche.

„Die SAP Partner Excellence Awards veranschaulichen das gemeinsame Ziel, das Engagement und den Erfolg, die es unseren Partnern gemeinsam mit SAP ermöglichen, unseren Kunden dauerhaften Mehrwert zu bieten“, so Rodolpho Cardenuto, President, Global Channels & General Business, SAP. „Daher ist es mir eine Ehre, itelligence den SAP MEE Partner Excellence Award 2018 für „Digital Enterprise Platform Business“ zu überreichen und herzlich zu gratulieren. Wir freuen uns darauf, auch künftig eng mit itelligence zusammenzuarbeiten, um im Jahr 2018 gemeinsam noch erfolgreicher zu werden.“

Seit 1989 ist itelligence globaler SAP-Partner und bietet Know-how zu SAP-Lösungen, um seine Kunden bei der Implementierung, dem Anwendungsmanagement und in der Managed Cloud in jeder Phase des Prozesses zu unterstützen. Die itelligence AG liefert qualitativ hochwertige Software, Support und bietet die richtigen Prozesse, Tools und Services an, um Projekte erfolgreich voranzutreiben.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir Gewinner des SAP MEE Partner Excellence Awards 2018 für die Kategorie „Digital Enterprise Platform Business“ sind und damit zeigen können, dass wir unsere Kunden bei der Digitalisierung mit Lösungen unterstützen, die auf ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind“, unterstreicht Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung itelligence Deutschland.

itelligence erhielt seine Auszeichnung während des SAP Field Kick-Off Meeting 2018 in Barcelona, dem jährlichen Treffen von SAP-Führungskräften, SAP-Außendienstmitarbeitern und Partnern. Es ist das größte jährliche Vertriebsmeeting von SAP, auf dem die Strategie, die Vertriebsmethodik, die Wachstumschancen und Produktinnovationen von SAP vorgestellt und ausgetauscht werden, um den Erfolg im kommenden Jahr voranzutreiben.

Über itelligence

itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit mehr als 7.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum – von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services – erzielte das Unternehmen in 2017 einen Gesamtumsatz von rund 872,2 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin „brand eins“ gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.

Fotos: © itelligence