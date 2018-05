itelligence AG gewinnt drei SAP Pinnacle Awards 2018

Bielefeld. Die itelligence AG gibt heute bekannt, dass das Unternehmen drei SAP Pinnacle Awards 2018 erhalten hat: als SAP Global Platinum Reseller of the Year, als SAP SuccessFactors Partner of the Year – Small and Midsize Companies, und als SAP Partner of the Year – Database and Data Management.

Die SAP Pinnacle Awards werden jährlich an führende SAP-Partner vergeben, die sich bei Entwicklung und Wachstum ihrer Partnerschaft mit SAP besonders auszeichnen und so den Erfolg der Kunden fördern. Die Finalisten und Gewinner der 29 verschiedenen Kategorien wurden anhand von Empfehlungen aus der SAP-Welt, Kunden-Feedback und Performance-Indikatoren ausgewählt – zwei der Auszeichnungen sind Customers’ Choice Awards (von Kunden nominierte SAP-Partner).

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: SAP setzt mit den jährlichen Awards ein deutliches Signal, das Qualität, Technologieführerschaft und Kundennähe belohnt: „Ich freue mich, dass itelligence in drei entscheidenden Kategorien – als SAP Global Platinum Reseller of Year, als SAP SuccessFactors Partner of the Year für den Mittelstand und in dem für die Digitalisierung wichtigen Database and Data Management zu den besten Partnern im Ecosystem von SAP ernannt wurde. Darüber hinaus ist es auch ein großer Erfolg, dass unsere Tochterunternehmung, die GISA GmbH, erstmals von SAP-Kunden als Finalist in der Kategorie Customers’ Choice gewählt wurde. Diese Auszeichnungen sind für mich wichtige Bestätigungen für das tägliche Streben unserer mehr als 7.000 itelligence-Kolleginnen und -Kollegen nach höchster SAP-Qualität.“

itelligence AG – ein weltweit erfolgreicher SAP-Partner

Seit mehr als 27 Jahren gehört die itelligence AG zu den engsten Partnern und erfolgreichsten SAP-Beratungshäusern der SAP. Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden auf das fundierte Know-how von itelligence bei der Umsetzung komplexester Themen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.

„Das offene Partner-Ecosystem von SAP bietet mehr Know-how, Talent und Expertise, als jedes andere, das es bisher in der Technologie-Branche gab“, sagt Bill McDermott, CEO von SAP. „Ich bin sehr stolz auf unsere großartigen Partner, die sich diese renommierte Auszeichnung mit ihrem Engagement für unsere Kunden verdient haben.“

Die SAP Pinnacle Awards würdigen die bemerkenswerten Leistungen der SAP-Partner und zeichnen ihren Einsatz für Teamwork, innovative Ansätze und ihre Bereitschaft aus, Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.

Die Gewinner des SAP Pinnacle Award 2018 werden auf dem SAP Global Partner Summit am 4. Juni 2018 in Orlando/Florida ausgezeichnet. Direkt anschließend finden in Orlando vom 5. bis 7. Juni 2018 die SAPPHIRE NOW, die internationale Kundenkonferenz der SAP, sowie die ASUG Annual Conference statt, der weltweit größte Business-Technologie-Event, veranstaltet von SAP und ASUG.

Foto: itelligence AG