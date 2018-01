itelligence AG erweitert Präsenz in Berlin erheblich

Repräsentative Büros in der Hauptstadt von SAP-Beratungshaus itelligence bezogen

Berlin/Bielefeld. – Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, ist für die itelligence AG bereits seit langem ein wichtiger Standort. Nun bezieht das erfolgreichste SAP-Beratungshaus für den Mittelstand neue, schicke Büros in der Bismarckstr. 105, auf zunächst drei Etagen. Mehr als 100 Arbeitsplätze und große, modernste Besprechungsräume für Meetings und Kundenpräsentationen wurden geschaffen.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: „Ich freue mich dass, wir mit unseren neuen Büros an der Bismarckstraße, zwischen Ernst-Reuter-Platz und der Deutschen Oper, unsere Kunden nun auch in der Hauptstadt in repräsentativen Räumen empfangen können.“

Mit rund 7.000 Mitarbeitern, rund 3.000 davon in Deutschland, zählt die itelligence AG weltweit nicht nur zu den großen SAP-Beratungshäusern, sondern ist als einer der am häufigsten ausgezeichneten SAP-Partner einer der erfolgreichsten Mittelstandsberater und Berater großer Konzerne, ein gefragter Partner, wenn es um die Digitalisierung im SAP-Umfeld geht.

Neben modernster Klimatechnik, wie kühlbaren Raumdecken, stehen den Mitarbeitern auf den insgesamt 1.500 qm Bürofläche auch ein Lounge-Bereich und als kleines Highlight eine Dachterrasse zur Verfügung.

Adresse der itelligence AG in Berlin

itelligence AG

Bismarckstr. 105

10625 Berlin

Über itelligence

itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit rund 7.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum – von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services – erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz von rund 777,9 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin „brand eins“ gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.