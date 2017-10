IT für Gründerinnen – Vortrag über Softwareausstattung für Gründerinnen

Gütersloh. Im Rahmen des Gründungsprojektes OWL bietet das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Ostwestfalen-Lippe in Kooperation mit der pro Wirtschaft GT einen Fachvortrag zum Thema IT für Gründerinnen am Dienstag, 17. Oktober ab 18:00 Uhr im Kreishaus Gütersloh an.

Guido Hindahl von der gh|consult – Managementberatung gibt in seinem Vortrag Tipps, welche Programme effiziente Software-Lösungen zur Datenpflege, Angebots- oder Rechnungserstellung anbieten. Zudem stellt er vor, welche Programme sich neben Word und Excel für E-Mail oder Postsendungen eignen. Er erklärt die unterschiedlichen Funktionsweisen, sowie die Vor- und Nachteile von Kauf-, Miet- und Cloudlösungen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung und Infos unter www.prowi-gt.de oder bei Anna Niehaus, E-Mail a.niehaus@prowi-gt.de | Telefon 05241 851089.

Bildzeile: Gibt Tipps für die passende Softwareausstattung für Gründerinnen: Guido Hindahl (gh|consult – Managementberatung).