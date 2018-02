Iranischer Buchpreis geht nach Paderborn

Höchster iranischer Buchpreis für christlichen Theologen der Universität Paderborn: Prof. Dr. Klaus von Stosch: „Brücken zwischen Christen und Muslimen bauen – für emanzipatorisches, menschenfreundliches und modernes Islamverständnis einsetzen“

Paderborn. Der Katholische Theologe Prof. Dr. Klaus von Stosch von der Universität Paderborn erhielt am 7. Februar, den renommierten „World Award for Book of the Year of Islamic Republic of Iran“. Der „Brückenbauer“ Klaus von Stosch: „Ich freue mich besonders, dass durch diese Auszeichnung deutlich wird, dass sich auch Muslime durch mein Einführungsbuch zum Islam richtig verstanden fühlen. Das bestärkt mich sehr darin, durch meine Arbeit weiterhin Brücken zwischen Christen und Muslimen zu bauen. Der Preis ist Ermutigung für alle, die sich für ein emanzipatorisches, menschenfreundliches und modernes Islamverständnis einsetzen.“

Der höchste Buchpreis, der im Islam vergeben wird, ist mit 10.000 Dollar dotiert und wird vom iranischen Präsidenten persönlich verliehen. Bisher ist dieser Preis für ein Buch über den Islam noch nie an einen christlichen Theologen vergeben worden. Von Stosch erhielt die Auszeichnung in der Kategorie der Islamwissenschaft für sein Buch „Herausforderung Islam. Christliche Annäherungen“, das 2017 in zweiter Auflage bei Schöningh erschienen ist.

Der Preis rücke zudem den jetzt seit Jahren bestehenden intensiven Forschungsaustausch zwischen iranischen Universitäten und dem Zentrum für Komperative Theologie und Kulturwissenschaften (ZeKK) der Universität Paderborn neu in den Blick der Öffentlichkeit und das nun auch im Iran, so von Stosch. Weitere Informationen unter: http://bookaward.ir/Home-En